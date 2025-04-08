Gazze için Hamas ve İsrail'e teklif! Detayları ortaya çıktı

Gazze'ye yönelik saldırılarına 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta ateşkese varılmış ve İsrail tarafı 18 Mart'ta Gazze'ye yeniden yoğun bir saldırı başlatmasıyla ateşkese tek taraflı olarak son vermişti.

Arabulucuların yani bir ateşkes için çağrıları devam ederken Londra merkezli Suudi Asharq Al-Awsat gazetesi Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde yeni bir iddiada bulundu. Gazete, Mısır'ın sunduğu yeni bir ateşkes kapsamında 8 rehinenin serbest bırakılmasını teklif ettiğini yazdı. Gazete ayrıca İsrail'in şartları kabul etmediğini yazdı. Hamas'ın 5 rehineyi serbest bırakmayı önerdiği kaydedilen haberde, İsrail'in rehine sayısının 11 olmasında ısrarcı olduğu ve Hamas heyetinin, Kahire'ye gelecek arabulucular ile görüşmeye hazırlandığı da iddia edildi.

Sekiz İsrailli yaşayan rehine ile 8 İsrailli rehinenin cansız bedenine karşılık çok sayıda Filistinli mahkum, güvenlik görevlisinin bırakılması öngörülen yeni ateşkes 40 ila 70 gün geçerli olacak.

"İSRAİL HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADI"

Gazetenin haberinin yayınlanmasının İsrail tarafından da açıklama geldi. Tel Aviv yönetiminin Mısır tarafından herhangi bir ateşkes önerisi almadığını ifade eden adı açıklanmayan İsrailli yetkili, İsrail'in Mısır'ın yeni bir ateşkese varma çabalarının farkında olduğu vurgulandı.

HAMAS HEYETİ KAHİRE YOLUNDA

Katar merkezli Al-Araby Al-Jadeed sitesi ise, Mısır'ın önerisinin Hamas heyetinin arabulucularla görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaşması beklenen bir dönemde açıklandığını yazdı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde ateş açması sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.

12.12 Londra merkezli Suudi Asharq Al-Awsat gazetesi Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, Mısır'ın 8 İsrailli yaşayan rehine ile 8 İsrailli rehinenin cansız bedenine karşılık çok sayıda Filistinli mahkum, güvenlik görevlisinin bırakılması öngörülen 40 ila 70 gün geçerli olacak yeni bir ateşkes önerisinde bulunduğunu yazdı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail'in saldırıları sonrası ateşkesin bozulması nedeniyle Gazze'ye yardımların ulaştırılamadığını, ayni yardımların bulunduğu 700 tırın Refah Sınır Kapısı'nda bekletildiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail devletinin, durdurulmadığı takdirde Filistinlilere yönelik şiddetini sürdüreceğini, Filistin halkını kurtarmak için çok fazla zaman kalmadığını ifade etti.

Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, "7 Ekim" sonrası başta bulut ve yapay zeka hizmetleri olmak üzere teknoloji alanında İsrail ordusuna desteğini artırmakla suçlanıyor.

10.31 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıda ağır yaralanan gazeteci Ahmed Mansur hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 21 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine gece saatlerinde düzenlediği saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti

07.27 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde dün düzenlediği hava saldırılarında, aralarında bir gazeteci ve doktorun da bulunduğu 41 Filistinli yaşamını yitirdi.

04.54 ABD'nin New York kentinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesi çağrısında bulundu.

04.34 Mısır'ın birçok kentinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıkanlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un El-Ariş kentine yapacağı ziyaret öncesi, Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na doğru harekete geçti.

04.08 Filistin, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleşen Mısır-Ürdün-Fransa üçlü zirvesini ve zirvenin Filistin halkının haklarını destekleyen sonuçlarını memnuniyetle karşıladı.

02.35 ABD Kongre üyesi Demokrat Rashida Tlaib, Başkan Donald Trump yönetimine, ABD vatandaşlarını koruma ve İsrail'e silah göndermeme çağrısında bulundu.

01.38 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'yı görevden alma çabalarına karşı çıkan ve derhal ateşkes ve esir takası anlaşması talep eden binlerce İsrailli başkent Tel Aviv'de protesto gösterisi düzenledi.

00.43 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralananlar ve yaşamı yetirenlerin naaşları, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

- ⁠ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1391 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 434 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 752'ye, yaralıların sayısı ise 115 bin 475'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.