8 Ekim 2025 Çarşamba
  • Gazze için kritik masa! 3'üncü tur başladı: MİT Başkanı Kalın da katılıyor
Gazze için kritik masa! 3'üncü tur başladı: MİT Başkanı Kalın da katılıyor

Mısır medyası, Gazze'de ateşkes amacıyla Hamas ile İsrail arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin 3'üncü turunun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın da katılımıyla başladığını aktardı.

IHA8 Ekim 2025 Çarşamba 16:11 - Güncelleme:
ABD'nin sunduğu Gazze planının hayata geçirilmesine yönelik Mısır'da İsrail ile Hamas arasında başlatılan dolaylı müzakereler, 3'üncü günde devam ediyor.

Mısır'ın devlet yayın kuruluşu Al-Qahera News, Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh'te gerçekleştirilen müzakerelerin 3'üncü turunun başladığını aktardı.

Habere göre müzakerelere Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, İsrail heyeti, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner katılıyor.

Habere göre görüşmelerde esirler, Gazze'ye yönelik saldırıların tekrarlanmaması taahhüdü, İsrail'in Gazze'den çekilme şartları ve Gazze Şeridi'ne yardım girişi konuları ele alınacak.

