İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 446. gününde sürüyor.

GAZZE'NİN KUZEYİNDE KITLIĞIN "HAFTALAR İÇİNDE BAŞLAYACAĞI" UYARISI

Kıtlık Erken Uyarı Sistem Ağı (FEWS NET), İsrail'in insani yardımların girişine "neredeyse tam abluka" uygulaması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlığın muhtemel olduğu uyarısı yaptı.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen FEWS NET, Gazze'nin kuzeyindeki gıda krizine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in bölgeye insani yardım girişine getirdiği engellemeleri devam ettirmesi halinde gelecek aydan itibaren Gazze'nin kuzeyinde kıtlığın muhtemel olduğu belirtildi.

İsrail'in kara saldırılarıyla kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya, Beyt Hanun ve Cibaliya'daki gıda krizine dikkati çekilerek, Tel Aviv yönetiminin politikasını değiştirmediği takdirde gelecek ay ve Mart 2025'te bölgede açlık ve buna bağlı hastalıklardan ölen kişilerinin sayısının günde 2 ila 15 arasına çıkmasının beklendiği ifade edildi.

İsrail yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini büyük oranda engellediği ve açlığı silah olarak kullandığı belirtiliyor.

Gıda krizi nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 36 çocuk ve bebek yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde düzenlenen Noel ayininde Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler ile dayanışma içerisinde olunmasını istedi.

Kıtlık Erken Uyarı Sistem Ağı (FEWS NET), İsrail'in insani yardımların girişine "neredeyse tam abluka" uygulaması nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlığın muhtemel olduğu uyarısı yaptı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerine yönelik saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti.

01:41 İsrail ordusu, soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nin Refah şehrinde, 6 İsrailli esirin öldüğü olaydaki sorumluluğunu kabul etti.

01:30 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kenti ve mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01:00 İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Katar'da devam eden Gazze'de ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerine katılan heyetin bu gece ülkeye döneceği belirtilirken, "Görüşmeler için anlamlı bir hafta" ifadesi kullanıldı.

00:50 Katar, Gazze Şeridi'nde ateşkes için müzakerelerin Mısır'ın başkenti Kahire ve Katar'ın başkenti Doha'da devam ettiğini açıkladı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 338 Filistinli şehit oldu, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.