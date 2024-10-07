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Dünya

Gazze kasabı, bakanlarıyla ''sürpriz güvenlik toplantısı'' gerçekleştiriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bakanlarıyla günlük programında olmayan 'güvenlik toplantısı' yaptığı bildirildi.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 16:04 - Güncelleme:
Gazze kasabı, bakanlarıyla ''sürpriz güvenlik toplantısı'' gerçekleştiriyor
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Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu'nun kabinesindeki bazı bakanlarla toplantı kararı aldığı belirtildi.

Netanyahu'nun günlük programında olmayan görüşmede, "güvenlik değerlendirmesinin" yapıldığı ifade edildi.

Toplantı nedeniyle Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in İsrail'i ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile yapacağı görüşmenin "son dakikada" ertelendiği kaydedildi.

Haberde, Netanyahu'nun "güvenlik değerlendirme" toplantısının İsrail'in İran'a olası misillemesi gündemdeyken yapılmasına dikkat çekildi.

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