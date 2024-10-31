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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu en önemli önceliğini açıkladı

Soykırımcı Binyamin Netanyahu, İran'ın 'nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin en önemli önceliklileri olduğunu' söyledi.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 19:44 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu en önemli önceliğini açıkladı
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Netanyahu, İsrail askerleri için düzenlenen mezuniyet töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İsrail'in İran'da hiç olmadığı kadar "hareket özgürlüğüne sahip olduğunu" ve bu ülkede "ihtiyaç duyduğu her yere ulaşabileceklerini" iddia eden Netanyahu, Tahran'ın "nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin en önemli öncelikleri" olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir tarih belirlemediklerini, "hedeflerine" ulaşıncaya kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

Aynı törende konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ülkenin her tarafında daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

  • Netanyahu
  • İran
  • nükleer silah

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