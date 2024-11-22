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Dünya

'Gazze kasabı' Netanyahu için emir... Çok sayıda ülke 'tutuklayacağız' dedi

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Gazze'deki saldırılar nedeniyle 'Gazze kasabı' Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı. UCM'nin kararına çok sayıda ülke uyacağını söyleyerek 'Tutuklayacağız' dedi.

22 Kasım 2024 Cuma 12:07 - Güncelleme:
'Gazze kasabı' Netanyahu için emir... Çok sayıda ülke 'tutuklayacağız' dedi
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Terör devleti İsrail, 400 günü aşkın süredir abluka altında tuttuğu Gazze'de saldırılarını sürdürerek 43 binden fazla masumun hayatını kaybetmesine yol açtı. Uluslararası hukuku defalarca ihlal eden İsrail, soykırım niteliğindeki eylemleriyle tepki toplamaya devam ediyor.

TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARILDI

Dünyanın dört bir yanında yoğun eleştirilere neden olan bu katliamların ardından, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) harekete geçerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları gerekçesiyle tutuklama kararı aldı. UCM'nin bu yaptırım kararı, uluslararası toplum tarafından dikkatle takip ediliyor.

BU ÜLKELER TUTUKLAYACAKLAR

Netanyahu ve İsrailli vekillerin tanımadıklarını söyledikleri karar sonrası, birçok ülke açıklama yaptı.

UCM'nin kararını doğru bulan bazı Avrupa, Asya ve Afrika ülkeleri, Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı ülkelerine girdikleri anda tutuklayacaklarını belirtti.

TÜRKİYE

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, International Criminal Court'ın (Uluslararası Ceza Mahkemesi/ICC) tutuklama emrinin, Filistinlilere karşı "soykırım" işleyen İsrailli yetkililerin adalete teslim edilmesinde "umut verici" ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

Fidan, "Soykırımın cezalandırılması için uluslararası hukukun uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İNGİLTERE

Sir Keir Starmer'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama emri çıkarma kararını desteklemesinin ardından Binyamin Netanyahu'nun İngiltere'yi ziyaret etmesi halinde tutuklanabileceği bildirildi.

İSVİÇRE

İsviçre Federal Adalet Ofisi, UCM ile işbirliği içinde olduklarını belirterek, Netanyahu veya Gallant'ın İsviçre'ye girmeleri halinde tutuklanacaklarını açıkladı.

HOLLANDA

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, ülkesinin UCM'nin bağımsızlığına ve kararlarına saygı duyduğunu söyleyerek, "Gerekli olmayan temaslara girmeyeceğiz ve tutuklama emirlerine göre hareket edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İTALYA

İtalya Savunma Bakanı Crosetto "Karar siyasi değil, Netanyahu gelirse tutuklarız" dedi.

KANADA

Herkesin uluslararası hukuka uyması gerektiğini ve bunun önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Justin Trudeau, Kanada'nın uluslararası mahkemelerin kararlarına uyacağını ve ülkeye giriş yapmaları durumunda Netanyahu ve Gallant'ın tutuklanacağını sözlerine ekledi.

GÜNEY AFRİKA

Hükümet yaptığı açıklamada, ICC'nin kararını memnuniyetle karşılayarak, bunun "Filistin'deki insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları için adalet yolunda önemli bir adım" olduğunu belirtti.

Karara uyacaklarını açıklayan hükümet, diğer ülkeleri de tutuklama emri için birlik olmaya davet etti.

FRANSA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Fransa'nın "UCM'nin tüzüğüne uygun hareket edeceğini" söyledi.

İRLANDA

Başbakan Simon Harris, bunun "son derece önemli bir adım" olduğunu söyledi.

İrlanda'nın UCM kararlarına saygı duyduğunu belirten Harris, diğer ülkelerin de karara "acil bir şekilde" uyması gerektiğini ifade etti.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç ve AB'nin "mahkemenin önemli çalışmalarını desteklediğini ve bağımsızlığını ve bütünlüğünü koruduğunu" söyledi.

İsveç kolluk kuvvetlerinin, İsveç topraklarında UCM emirlerine tabi kişilerin tutuklanmasına karar verdiğini de sözlerine ekledi.

BELÇİKA

Belçika hükümeti, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkeye girmesi halinde tutuklayacaklarını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edeceklerini açıkladı.

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