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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu yeni katliamlar için o bölgeyi işaret etti: Saldırı başlatacağız

Gazze kasabı Netanyahu, Mısır sınırında yer alan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının işaretini verdi.

AA4 Şubat 2024 Pazar 18:32 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu yeni katliamlar için o bölgeyi işaret etti: Saldırı başlatacağız
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İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'deki saldırılara ilişkin Netanyahu'nun kabine toplantısında yaptığı açıklamalarını yayınladı.

Açıklamada, Biden yönetiminin İsrail'e "silah, uluslararası kurumlar ve bölgeye güç gönderilmesi gibi konulardaki desteğini takdir ettiğini" belirten Netanyahu, aralarında "anlaşmazlık olduğu ancak bunun üstesinden gelmeyi başardıklarını" kaydetti.

Netanyahu, ABD ve uluslararası toplumla ilişkilerde herhangi bir desteğe ihtiyacı olmadığını vurgulayarak, "Hamas'ı ortadan kaldırmanın" da esas amaçları olduğunu aktardı.

"Şu ana kadar Hamas'ın 24 taburundan 17'sini imha ettiklerini" iddia eden Netanyahu, "Geri kalan taburların çoğu (Gazze'nin) güney şeridi ve Refah'ta, onlarla ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerinde "agresif baskınlar" yaptığını ve bölgenin "askerden arındırılması gerektiğini" de savundu.

- "HER ANLAŞMAYI KABUL ETMEYECEĞİZ"

Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına dair çalışmalarının devam ettiğini belirten Netanyahu, "Güvenlik kabinesinde de vurguladığım gibi, (Hamas ile esir takasına ilişkin) her anlaşmayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) da hedef alarak, kurumun yerine başka yapıların getirilmesi sürecini başlatmanın zamanı geldiğini öne sürdü.

- "YENİ BİR SOYKIRIM DÖNGÜSÜ"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 1 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

Filistin yönetimi de, İsrail'in saldırılarının, Refah kentine taşınmasının, "yeni bir soykırım döngüsü" anlamına geleceğini ve bunun 1,5 milyon Filistinliyi tehdit ettiğini belirtmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
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