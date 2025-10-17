İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,95
  • EURO
    49,2379
  • ALTIN
    5887.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Gazze Kasabı'' Netanyahu yine rahat durmuyor! Hamas'tan ateşkes açıklaması
Dünya

''Gazze Kasabı'' Netanyahu yine rahat durmuyor! Hamas'tan ateşkes açıklaması

Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına bağlılığın sürdürdüğü vurgulayan Hamas, 'İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında. İsrail Başbakanı Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor.' dedi.

HABER MERKEZİ17 Ekim 2025 Cuma 07:23 - Güncelleme:
''Gazze Kasabı'' Netanyahu yine rahat durmuyor! Hamas'tan ateşkes açıklaması
ABONE OL

Hamas'tan, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yeni açıklama geldi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, anlaşmaya bağlılığın sürdüğü vurgulanarak, "İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında" denildi.

"NETANYAHU, KURTARMA ÇABALARINI ENGELLİYOR"

Sürecin gecikmesinden bölgeye ağır ekipman ve kurtarma ekibi girişini engelleyen İsrail hükümetinin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın anlaşmanın öngördüğü sorumlulukları yerine getirmeye kararlı olduğu yinelenerek, "Netanyahu süreci engellemeye ve geciktirmeye devam ederken, anlaşmaya olan bağlılığımızı ve kalan tüm cenazeleri teslim etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.44 Hamas'tan yapılan açıklamada Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasına bağlılığın sürdürdüğü vurgulanarak, "İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim süreci biraz zaman alabilir. Çünkü bunların bir kısmı işgal güçleri tarafından yıkılan tünellerde, bir kısmı ise yıkılan binaların enkazının altında. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kurtarma çabalarını ve insani yardım misyonunu engelliyor" denildi.

02.00 İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ardından Gazze kentinden çekilmesiyle Şeyh Rıdvan mahallesinde bıraktığı ağır yıkım gün yüzüne çıktı. Saldırılarda çok sayıda bina yerle bir olurken, sivillere ait ev ve eşyalar da büyük hasar gördü.

01.30 Hamas, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi, ateşkesin korunması ve yeniden imar sürecinin başlatılması yönündeki taahhüdünü bir kez daha yineledi.

00.50 İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, İtalya'da yaptığı açıklamada, "Refah Sınır Kapısı muhtemelen pazar günü açılacak" dedi.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 2 yıl süren saldırılarında 67 bin 967 Filistinli yaşamını yitirdi, 170 bin 179 kişi yaralandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.