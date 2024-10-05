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Dünya

'Gazze kasabı' Netanyahu'dan İran'a misilleme açıklaması: Saldırılara karşılık vermek İsrail'in görevi ve hakkıdır

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu bir kez daha İran'ın misilleme saldırısına yanıt verme tehdidinde bulundu ve ülkesinin buna 'hakkı' olduğunu ileri sürdü.

AA5 Ekim 2024 Cumartesi 23:41 - Güncelleme:
'Gazze kasabı' Netanyahu'dan İran'a misilleme açıklaması: Saldırılara karşılık vermek İsrail'in görevi ve hakkıdır
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Netanyahu, yaptığı televizyon konuşmasında İsrail'in İran'ın misilleme amaçlı füze saldırısına karşılık vereceğini bir kez daha ifade etti.

İsrail'den İran'a gözdağı: Bizim seçtiğimiz yer ve yöntemle karşılık vereceğiz

İran'ın "tarihin en büyük balistik füze saldırısında İsrail topraklarına yüzlerce füze ateşlediğini" söyleyen Netanyahu, bu saldırılara yanıt verme tehdidinde bulunarak, "Kendisini savunmak ve bu saldırılara karşılık vermek İsrail'in görevi ve hakkıdır, bunu yapacağız." diye konuştu.

İRAN'A 'BÜYÜK ASKERİ TEPKİ' TEHDİDİ

İran'ın misilleme saldırısının ardından Netanyahu ve İsrail'in askeri ve siyasi liderleri herhangi bir tarih belirlemeden Tahran'a "büyük bir askeri tepki" tehdidinde bulunurken, bazı İsrailli yetkililer İran'ın nükleer ve petrol tesislerine saldırı çağrısında bulunuyor.

"Farklı alternatifleri düşünün"

İsrail resmi televizyonu KAN bugün, Netanyahu hükümetinin "İran'a güçlü ve büyük bir saldırı başlatmaya karar verdiğini" duyurmuştu.

İran'a yanıt verme hazırlıklarının "Washington ile koordineli olarak yapıldığı" aktarılmıştı.

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