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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'dan katliamlara yeni isim

Gazze kasabı Netanyahu, bir yıldır Gazze'ye, şimdi de Lübnan'a yayılan ve bölgesel bir çatışmaya dönüşmesinden endişe edilen saldırılarına, 'Diriliş Savaşı' adı verilmesi çağrısı yaptı.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 21:05 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'dan katliamlara yeni isim
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Netanyahu, 7 Ekim 2023'ün yıl dönümünde düzenlenen kabine toplantısında, Lübnan'a yayılan ve bölgesel savaşa dönüşmesi riski zirveye taşınan, Gazze'deki soykırımlarında kullandıkları "Savaş Kılıçları" isminin değiştirilmesini istedi.

Bunun "varoluş savaşı" olduğunu savunan Netanyahu, "Diriliş Savaşı. Bu savaşı resmi olarak bu isimle tanımlamak isterim." ifadesini kullandı.

Netanyahu, son bir yıl içinde değiştirdiği ve yenilerini eklediği savaşın hedeflerini yerine getirerek, "mutlak zafer" kazanacaklarını ileri sürdü.

Yediot Aharonot'un aktardığı kulis bilgisine göre, kabinede bazı bakanlar, bu isme, Filistinlilerin, maruz kaldıkları kıyım, kuşaklar boyu süren göç ve iltica nedeniyle "Büyük Felaket" (Nekbe) diye isimlendirdiği, İsrail'in 1948'te kuruluşundaki "bağımsızlık savaşını" andırabileceği gerekçesiyle karşı çıktı.

İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarında ABD'nin de açıkladığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de onayladığı ateşkes kararları bir türlü uygulanamadı.

Bu dönemde İsrail kamuoyu, basını ve uluslararası topum tarafından ateşkese yanaşmamakla eleştiren Netanyahu, "savaşın hedefleri, mutlak zafer" konusunda ısrar etmiş, bu ikisinin sağlanması için en son eylülde Gazze-Mısır sınır hattı Philadelphi Koridoru konusunda İsrail ordusunun işgalinin bunun için gerekli olduğunu savunmuştu.

İsrail, "Kuzeyden tahliye edilen vatandaşlarının güvenlik içinde evlerine dönmesini" eylülde savaşın hedeflerine eklemiş Gazze'de bir ateşkes sağlanmasıyla doğrudan ateşi keseceğini duyuran Lübnan'da Hizbullah'a geçen aydan itibaren şiddetli bir saldırı başlatmıştı.

- BÖLGEDE ŞİDDET DALGASI HIZ KESMİYOR

İsrail'in "güvenliğini" öne sürerek 7 Ekim 2023'ten bugüne başta Gazze, Batı Şeria, şimdi Lübnan'da yol açtığı insani ve bölgesel felaket devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye bir yıldır süren saldırılarıyla 17 bini çocuk, 12 bini kadın yaklaşık 42 bin Filistinli can verdi.

Filistinlilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana bir yıldır bombalandığı görüntüler, uzmanlarca uluslararası savaş ve insani hukuka aykırı şeklinde nitelenmesine rağmen tüm dünya tarafından izleniyor ancak engel olunamıyor.

İsrail'in saldırılarını Lübnan'a taşıdığı senaryoda ortaya çıkan can kaybı ve yerinden edilmelere rağmen ABD, yakın zamanda İsrail'e artırılmış 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi açıkladı.

İran'ın son dönemde düzenlediği balistik füze saldırısının ardından İsrail'in vereceği karşılıkla bölgesel çatışmanın daha şiddetli ve karmaşık hale gelmesinden endişe ediliyor.

  • Gazze saldırıları
  • Netanyahu
  • Diriliş Savaşı

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