Gazze kasabı Netanyahu'dan 'Mescid-i Aksa' açıklaması

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, "Tapınak Dağı (Mescid-i Aksa) statüsü değişmedi ve değişmeyecek." ifadelerini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgalinin yıl dönümü münasebetiyle Batı Kudüs'te düzenlenen "bayrak yürüyüşü" programında yaptığı konuşmayı X hesabından paylaşmıştı.

Ben-Gvir, "Kudüs bizim, Şam Kapısı bizim, Tapınak Dağı (Mescid-i Aksa) bizim ve Tanrı'nın izniyle zafer bizim." ifadelerini kullanmıştı.

- KUDÜS İSLAMİ VAKIFLAR İDARESİNİN EGEMENLİĞİ İHLAL EDİLİYOR



Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak nitelendiriyor.