'Gazze Kasabı' Netanyahu'dan ramazanın ilk gününde ateşkesi bitirmeye yönelik tutum

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün sona erecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasına dair üst düzey yetkililerle istişare görüşmelerinde bulunduğu belirtildi.



İsrail devlet televizyonu KAN ve diğer yayın organlarına göre, Tel Aviv yönetimi, mevcut şartlarda Gazze Şeridi'nden çekilmeden ateşkes anlaşmasının birinci aşamasını uzatmak istiyor.



Hükümet, bu tutumuyla birinci aşamada Gazze'den daha fazla İsrailli esirin serbest bırakılmasını hedefliyor.



Arabulucu ülkeler Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının devamı için çabalarını sürdürürken, Netanyahu'nun ise Gazze'ye savaşı yeniden başlatma imalarıyla ateşkes anlaşmasına dair telefonda istişare görüşmeleri yaptığı aktarıldı.



İsrail medyası, Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkesi sürdürme veya bitirme konusunda İsrailli yetkililerle acil telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini belirtti.



Maliye ve Savunma bakanlarının da aralarında bulunduğu İsrailli üst düzey siyasi ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerin yapıldığı aktarıldı.



Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun üst düzey yetkililerle yaptığı istişarelerin önemine binaen görüşmelerin "kırmızı hatla" gerçekleştirildiğine işaret etti.



Haberde, Netanyahu'nun İsrailli yetkililerle "Gazze'ye yeniden savaş açmanın yollarını ele alacağı" ifade edildi.



-⁠ ⁠⁠HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erecek.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Varsen Ağabekyan, İsrail'in son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik acımasız bir şekilde artırdığını belirterek buradaki Filistin halkının "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki soykırım saldırılarını Batı Şeria'ya taşımasından" korktuğunu söyledi.

00.38 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik son saldırılarında enkaza dönen binaların ve evlerin arasında ramazan ayının ilk sahurunu yaptı. Filistinliler, yıkımın ortasında ramazan ayına özel yapılan ışıklı süslemelerle ramazanın manevi atmosferini yaşadı.

00.20 Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in yaklaşık 16 ay süren ağır bombardımanı sonucu yıkılan camilerin enkazı üzerinde ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti.

00.00 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, yarın sona erecek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasına dair üst düzey yetkililerle istişare görüşmelerinde bulunduğu belirtildi. Yedioth Ahronoth gazetesi, Netanyahu'nun üst düzey yetkililerle yaptığı istişarelerin önemine binaen görüşmelerin "kırmızı hatla" gerçekleştirildiğine işaret etti. Haberde, Netanyahu'nun İsrailli yetkililerle "Gazze'ye yeniden savaş açmanın yollarını ele alacağı" ifade edildi.