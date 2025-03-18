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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'dan 'saldırıları şiddetlendirme' tehdidi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne başlattıkları saldırıların şiddetini arttırarak devam ettireceklerini ve müzakerelerin saldırılar altında yürüyeceği tehdidinde bulundu.

AA18 Mart 2025 Salı 22:43 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'dan 'saldırıları şiddetlendirme' tehdidi
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Netanyahu, İsrail televizyonlarında yayınlanan görüntülü açıklamasında, bu sabah Gazze'ye yeniden başlattıkları şiddetli saldırıların "yalnızca başlangıç" olduğunu söyledi.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ateşkesin uzatılması yönündeki önerisini kabul ettiğini ancak Hamas'ın "her öneriyi reddettiğini" öne süren Netanyahu, "Bundan sonra, müzakereler yalnızca ateş altında yürütülecek." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu ve istihbarat servislerinin saldırıları yeniden başlatma önerisini kabul ettiğini belirten Netanyahu, saldırılara Hamas'ın daha fazla esiri serbest bırakma yönündeki "tüm önerileri reddetmesi" üzerine yeniden başladıklarını iddia etti.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde Filistinli yaralandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Ateşkesi bozan İsrail, Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımını yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkesi bozan Netanyahu hükümetini "esirlerden vazgeçmekle" suçlayarak hükümetin savaşı yeniden başlatmasına esirleri geri getirmeyi gerekçe göstermesinin "tam bir aldatmaca olduğunu" belirtti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alma gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde saldırıların yeniden başladığına dikkati çekti.

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