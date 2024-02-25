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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'dan yeni esir takası hakkında açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası mutabakatı olması halinde, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah şehrine saldırının 'gecikebileceğini' belirtti.

AA25 Şubat 2024 Pazar 22:19 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'dan yeni esir takası hakkında açıklama
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Netanyahu, ABD'li televizyon kanalı CBS News'e İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Hamas'ın 24 taburundan 18'ini yok ettiklerini" savunan Netanyahu, Refah kentine saldırı başladığında, saldırının "yoğun aşamasının aylar değil, haftalar içinde tamamlanacağını" iddia etti.

Netanyahu, Refah'a saldırı ve buradaki sivillerin tahliyesi için ordudan ikili bir plan sunmasını istediğini belirterek, "Eğer bir (esir takası mutabakatı) anlaşma yaparsak, (Refah'a saldırı) biraz gecikecek. Ama (saldırı) olacak. Anlaşma olmazsa yine yaparız. Yapılmalı." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ayrıca, Genelkurmay Başkanı ile bugün Refah'a saldırı planını görüşeceklerini kaydetti.

- YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI REFAH

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

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