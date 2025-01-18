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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaştırılmadı

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, üzerinde mutabık kalınan rehine listesinin İsrail'e ulaştırılmadığını iddia etti.

AA18 Ocak 2025 Cumartesi 21:14 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'dan yeni bahane: Liste elimize ulaştırılmadı
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Netanyahu adına yapılan açıklamada, üzerinde mutabık kalınan rehine listesinin İsrail'e ulaştırılmadığı iddia edildi.

Açıklamada, esirlerin listesi ulaştırılmazsa ilerleme kaydedilmeyeceği belirtildi.

İsrail'in anlaşmanın ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceği kaydedilen açıklamada, sorumluluğun Hamas'a ait olacağı öne sürüldü.

- ATEŞKESİN İLK GÜNÜNDE 3 İSRAİLLİ ESİRİN SERBEST BIRAKILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak saat 08.30'da (TSİ 09.30) uygulamaya geçeceği açıklanmıştı.

Ateşkesin ilk gününde, İsrail hapishanelerindeki 90'ın üzerinde Filistinli esire karşılık Hamas'ın 3 İsrailli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.

  • Netanyahu
  • İsrail esirler
  • ateşke

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