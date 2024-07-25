İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9927
  • EURO
    35,9111
  • ALTIN
    2517.02
  • BIST100
    10964.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze kasabı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki yalanları ifşa oldu
Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki yalanları ifşa oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), 10 aya yakın süredir Filistinli sivilleri katleden 'Gazze kasabı' Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasında ortaya attığı iddiaların doğru olmadığını açıkladı. DMM, Netanyahu'nun iddialarını kanıtlarıyla çürüttü.

25 Temmuz 2024 Perşembe 12:05 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki yalanları ifşa oldu
ABONE OL

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Gazze kasabı' Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasında ortaya attığı iddialar hakkında 2 ayrı açıklamada bulundu.

DMM, Netanyahu'nun söz konusu ortaya attığı iddiaların doğru olmadığını ve İsrail'in, "sivil hassasiyeti gözetiyoruz" yönündeki iddialarını defalarca kanıtlarıyla çürütüldüğünü bildirdi.

DMM'nin ilk açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasında geçen, "İsrail, uluslararası hukukun gerektirdiğinin ötesinde, sivillere zarar vermemek için tarihteki herhangi bir ordunun aldığından daha fazla önlem aldı" iddiası doğru değildir.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetmiş, 90 bin 257 kişi yaralanmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2022 yılında Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak, "İsrail'in Filistin topraklarını uzun süreli işgali, sömürgeleştirmesi ve ilhakının gözden geçirilmesini" istemişti.

Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in bölgede sistematik ayrımcılık yaptığını ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğuna karar vermiştir.

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan rapor hazırlamış, Uluslararası Af Örgütü, raporun soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken "çok önemli kanıtlar" sunduğunu bildirmiştir."

İşgalci İsrail ordusundan bazı yetkililerin, sivillere yönelik katliamı itiraf ettiği belirtilen ikinci açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasında ortaya attığı, 'İsrail, sivilleri kasten hedef almıyor' iddiası doğru değildir.

7 Ekim'den bugüne dek on binlerce kadın, çocuk birçok sivilin ölümüne neden olan İsrail ordu yetkilileri, Nisan ayında bir gazeteye verdikleri röportajda, ordunun Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu ve buraya giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü itiraf etmiştir.

Bunun yanı sıra Harvard Üniversitesi'nin de yaptığı bir araştırmaya göre, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılarda sivil hedefleri kasıtlı olarak vurma olasılığı yüzde 99 olarak hesaplanmıştır.

İşgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetmiş, 90 bin 257 kişi yaralanmıştır.

İsrail'in, "sivil hassasiyeti gözetiyoruz" yönündeki iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce defalarca kez kanıtlarla yalanlanmıştır."

  • Gazze saldırısı
  • Netanyahu yalanı
  • DMM açıklaması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.