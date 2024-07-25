Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Gazze kasabı' Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasında ortaya attığı iddialar hakkında 2 ayrı açıklamada bulundu.

DMM, Netanyahu'nun söz konusu ortaya attığı iddiaların doğru olmadığını ve İsrail'in, "sivil hassasiyeti gözetiyoruz" yönündeki iddialarını defalarca kanıtlarıyla çürütüldüğünü bildirdi.

DMM'nin ilk açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasında geçen, "İsrail, uluslararası hukukun gerektirdiğinin ötesinde, sivillere zarar vermemek için tarihteki herhangi bir ordunun aldığından daha fazla önlem aldı" iddiası doğru değildir.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetmiş, 90 bin 257 kişi yaralanmıştır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 2022 yılında Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak, "İsrail'in Filistin topraklarını uzun süreli işgali, sömürgeleştirmesi ve ilhakının gözden geçirilmesini" istemişti.

Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in bölgede sistematik ayrımcılık yaptığını ve Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin topraklarında inşa ettiği yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğuna karar vermiştir.

��İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasında geçen, "Hamas 7 Ekim'de bebekleri yaktı" iddiası doğru değildir.



İddia ilk olarak İsrail'deki i24 televizyonu tarafından ortaya atılmış, ardından İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail gazetesi Jerusalem Post... pic.twitter.com/wFjreSZPH4 — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) July 25, 2024

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alan rapor hazırlamış, Uluslararası Af Örgütü, raporun soykırımı önlemek için uluslararası eylemi teşvik etmesi gereken "çok önemli kanıtlar" sunduğunu bildirmiştir."

İşgalci İsrail ordusundan bazı yetkililerin, sivillere yönelik katliamı itiraf ettiği belirtilen ikinci açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresindeki konuşmasında ortaya attığı, 'İsrail, sivilleri kasten hedef almıyor' iddiası doğru değildir.

7 Ekim'den bugüne dek on binlerce kadın, çocuk birçok sivilin ölümüne neden olan İsrail ordu yetkilileri, Nisan ayında bir gazeteye verdikleri röportajda, ordunun Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu ve buraya giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü itiraf etmiştir.

Bunun yanı sıra Harvard Üniversitesi'nin de yaptığı bir araştırmaya göre, İsrail'in Filistin'e düzenlediği bombalı saldırılarda sivil hedefleri kasıtlı olarak vurma olasılığı yüzde 99 olarak hesaplanmıştır.

İşgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetmiş, 90 bin 257 kişi yaralanmıştır.

İsrail'in, "sivil hassasiyeti gözetiyoruz" yönündeki iddiaları, Dezenformasyonla Mücadele Merkezimizce defalarca kez kanıtlarla yalanlanmıştır."