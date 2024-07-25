Gazze kasabı Netanyahu'nun çarpıtmaları ABD medyasında

Netanyahu, ABD Kongresi'nde yaptığı yaklaşık 1 saat süren konuşmada, "Refah'ta hiç sivil öldürülmediğini" savundu.

Konuşmasına birçok Demokrat üyenin tepki gösterdiği Netanyahu'yu, hem Kongre binası dışında hem de kaldığı otelde çok sayıda Filistin destekçisi protesto etti.

ABD basınından da Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasına eleştiriler geldi.

Associated Press (AP) haber ajansı, "İsrail içinde de eleştirilerin arttığı Netanyahu'nun kendisini ABD tarafından saygı duyulan devlet adamı olarak göstermeyi amaçladığını" yazdı.

AP'nin haberinde öte yandan "Netanyahu'nun ABD'liler nezdinde bu amaca ulaşmasının, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gittikçe fikir ayrılığı yaşanmaya başlamasından dolayı zorlaştığına" dikkat çekildi.

Haberde ayrıca "Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasında kullandığı verilerin doğrulanmadığı, on binlerce Filistinlinin hayatını yitirmesine neden olan saldırılara yönelik eleştirilerin çoğunu görmezden geldiğine" işaret edildi.

- NETANYAHU, İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ "ROLÜNÜ SAPTIRDI"



Washington Post (WP) gazetesi, Netanyahu'nun konuşmasında Filistin'e insani yardımların girmesine izin vermekle övünmesinin, Birleşmiş Milletler ve uluslararası yardım örgütlerinden konuyla ilgili yapılan açıklamalarla çeliştiğine dikkati çekti.

İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ın Netanyahu'yu ateşkes anlaşmasını kasıtlı olarak aylarca geciktirmekle suçladığını hatırlan WP, Netanyahu'nun Kongre'deki konuşmasıyla çok farklı bir "tablo çizmeye" çalıştığını vurguladı.

Politico da Netanyahu'nun yaklaşık 1 saatlik konuşmasının büyük bölümünde, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yönelik suçlamaları reddettiğini yazdı.

Haberde, Netanyahu'nun konuşmasının, İsrail'e verilen destek konusunda Cumhuriyetçiler ve Demokratlar açısından önemli değişikliğe yol açmayacağı öngörüsünde bulunuldu.

CNN ise Netanyahu'yu, Gazze'de devam eden saldırılarda İsrail'in rolünü olduğundan "daha küçük göstermek ve saptırmakla" eleştirdi.

CNN'nin haberinde, İsrail Başbakanı'nın konuşmasının büyük bölümünde 7 Ekim 2023 saldırıları, İran ve Uluslararası Adalet Divanı ile Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail ile ilgili görüşlerini eleştirmeye ayırdığına işaret edildi.

- NETANYAHU, TEPKİ VE PROTESTOLARLA KARŞILANDI



ABD Kongresinin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders ile eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre'ye hitap eden İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sert sözlerle tepki göstermişti.

Sanders, "Onun bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyorum. Bence kesinlikle Kongre'ye davet edilmemeliydi." demişti.

Pelosi de X hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'ya yüklenerek "Binyamin Netanyahu'nun bugün Kongre'deki sunumu, ABD Kongresi'ne hitap etme ayrıcalığıyla onurlandırılan yabancı bir liderin yaptığı açık ara en kötü konuşmaydı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Kongresinin Filistin asıllı tek temsilcisi Rashida Tlaib de Netanyahu'nun Kongre salonunda ayakta alkışlanmasına, "Ben de oradaydım ve bu iğrençti." ifadesiyle tepkisini göstermiş, Netanyahu'nun konuşması boyunca elinde "savaş suçlusu" yazan küçük bir döviz tutmuştu.

Bu arada Netanyahu'yu protesto etmek isteyen binlerce Filistin destekçisi de başkent Washington sokaklarında, Netanyahu'nun kaldığı otelin çevresinde ve içinde çeşitli protestolar düzenlemişti.