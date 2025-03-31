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Dünya

'Gazze kasabı' Netanyahu'nun sözcüsü ile danışmanı tutuklandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Eliezer Feldstein ile danışmanı Jonathan Urich 'Katargate' soruşturmasından tutuklandı.

AA31 Mart 2025 Pazartesi 15:51 - Güncelleme:
'Gazze kasabı' Netanyahu'nun sözcüsü ile danışmanı tutuklandı
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, tutuklama kararı, İsrailli işadamı Gil Bilger'in Katar tarafından istihdam edilen bir ABD vatandaşından Feldstein'a para aktardığının ortaya çıkmasının ardından geldi.

"Katargate" soruşturması kapsamında tutuklanan Feldstein ve Urich'in, "yabancı bir ajanla temas kurmak" ve "kara para aklamakla" da suçlandığı bildirildi.

İki hafta önce soruşturma kapsamında gözaltına alınıp sorgulanan Urich evinden alınarak tutuklanırken, "gizli belgelerin sızdırılması" kapsamında tutuklanarak hakkında ev hapsi kararı verilen Feldstein için de ev hapsinin devamı kararı alındığı aktarıldı.

Ayrıca Feldstein ile Birger arasında aracılık yaptığından şüphelenilen bir medya mensubunun da sorgulanmak üzere gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu da Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın onayıyla ifadeye çağrıldı.

Netanyahu'ya, bugün ya da başka bir gün açık ifade verme seçeneği sunulurken Başbakan'ın bugün ifade vermeyi seçtiği belirtildi.

Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde Netanyahu'nun ifadesinin alınacağı aktarıldı.

- "KATARGATE" SKANDALI

"Katargate" tartışmaları Katar'dan alınıp Netanyahu'nun seçim kampanyasına aktarıldığı ileri sürülen milyonlarca dolar iddiasıyla başlamıştı.

Bu iddialar, İsrail Başbakanı'nın sözcülerinden Eliezer Feldstein ve danışmanları Jonathan Urich ile Srulik Einhorn'un sanık sandalyesine oturduğu, Şabak'ın ise soruşturduğu bir soruşturmaya dönüşmüştü.

İsrail basınında, Netanyahu'nun da Katar'dan 2012'de 15 milyon dolar, 2018'de 50 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Feldstein'in Katar'ın imajını desteklemek için uluslararası bir şirketten maaş aldığı, Netanyahu'nun danışmanları Urich ve Einhorn'un da Katar için imaj danışmanlığı yaptığı aktarılmıştı.

İsrailli işadamı Gil Bilger'in Feldstein'a para aktardığını söylediği ses kaydı İsrail devlet televizyonunda yayınlanmış, Feldstein de Bilger'in iddiasının doğru olduğunu kabul etmişti.

  • Netanyahu sözcüsü
  • Katargate soruşturması
  • İsrail tutuklama

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