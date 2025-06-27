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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'nun yolsuzluk davasının ertelenmesine ret

İsrail Başsavcılığı, Gazze kasabı Netanyahu'nun yolsuzluk davasının iki hafta ertelenmesi talebini reddetti.

AA27 Haziran 2025 Cuma 12:19 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'nun yolsuzluk davasının ertelenmesine ret
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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Başsavcılık, ABD Başkanı Donald Trump'ın davanın iptal edilmesi çağrısının ardından Netanyahu'nun avukatları aracılığıyla yaptığı erteleme talebini "ifade verme sürecinin yavaş ilerlemesi ve yaklaşan adli tatil dönemini" gerekçe göstererek reddetti.

Başsavcılığın yanıtında, "Talepte ayrıntılı olarak açıklanan gerekçelerin, özellikle tatile yaklaşırken, duruşmaların iki hafta boyunca iptal edilmesini haklı çıkaramayacağı" belirtildi.

Netanyahu'nun sorumluluklarını daha iyi yerine getirmesi için daha önce haftada üç kez yerine iki kez ifade vermesi dahil olmak üzere gerekli ayarlamaların yapıldığı da hatırlatıldı.

- MAHKEME DE DAVANIN ERTELENMESİ TALEBİNİ REDDETTİ

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasının ertelenmesi talebini reddetti.

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Kudüs Bölge Mahkemesi de Netanyahu'nun talebini "mevcut haliyle, duruşmaların iptalini haklı çıkarabilecek ayrıntılı bir temel veya gerekçe sunmadığı" gerekçesiyle reddetti.

Netanyahu'nun avukatı Amit Hadad, İran'a saldırılar sonrası bölgesel ve uluslararası gelişmeleri gerekçe göstererek, yolsuzluk davasının iki hafta ertelenmesi talebinde bulunmuştu.

Söz konusu talep, ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu'ya yönelik yolsuzluk davasını "cadı avı" olarak nitelendirerek davanın derhal iptal edilmesini istemesinin ardından gelmişti.

- NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahuhakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan "ilk İsrail Başbakanı" olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

  • İsrail Başsavcılığı
  • Binyamin Netanyahu
  • yolsuzluk davası

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