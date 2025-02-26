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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'yu açıkça tehdit etti: Hükümeti düşürürüz

İsrail'de koalisyon ortaklarından Ultra-Ortodoks (Haredi) Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi lideri ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, Gazze kasavı Netanyahu'yu hükümeti devirmekle tehdit etti.

AA26 Şubat 2025 Çarşamba 14:38 - Güncelleme:
Gazze kasabı Netanyahu'yu açıkça tehdit etti: Hükümeti düşürürüz
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The Times of Israel'in haberine göre, Goldknopf, Haredilerin yeniden zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulmasını sağlayacak yasa tasarısının bütçeden önce İsrail Meclisinden geçmemesi halinde hükümeti devireceklerini açıkladı.

Haredilerin yeniden zorunlu askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak yasaya öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizen Goldknopf, "Önümüzde iki seçenek var: Ya bu yasayı erteleyecekler ve bu yaz seçime gideceğiz ya da bütçeden önce yasayı getirecekler ve hükümet yoluna devam edecek." ifadesini kullandı.

Goldknopf, Başbakan Netanyahu ve hükümetin çok daha önce çıkması gereken yasayı çeşitli bahanelerle ertelemesinden şikayet etti.

İsrail'de 2025 devlet bütçesinin mart ayı sonuna kadar kabul edilmesi gerekiyor, aksi takdirde hükümet düşecek ve erken seçimlere gidilecek.

İsrail basını, Netanyahu'nun bu hafta kabine toplantısında, önce bütçenin geçirileceğini söylediğini, Goldknopf'un bu durumda partisinin hükümette kalamayacağı cevabını verdiğini öne sürdü.

- HAREDİLERİN ASKERLİKTEN MUAF TUTULMASI TARTIŞMA KONUSU

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı.

Şubat başında, 1200'den fazla Ultra-Ortodoks Yahudi genç hakkında gözaltı emri ve yurt dışına çıkış yasağı çıkarıldığı bildirilmişti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

  • İsrail
  • Ultra-Ortodoks
  • Yitzhak Goldknopf
  • netanyahu

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