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Dünya

Gazze kasabına seslendi: Bu savaşa son verin!

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Lübnan ve Gazze'de artan sivil kayıplardan, endişe duyduklarını belirterek, 'Netanyahu, bu savaşa son verin!' dedi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 16:44 - Güncelleme:
Gazze kasabına seslendi: Bu savaşa son verin!
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Fajon, Almanya'nın başkenti Berlin'de AA'ya değerlendirmelerde bulundu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon, İsrail hükümetinden Gazze ve Lübnan'daki orantısız saldırılarını durdurmasını istedi.

AB ülkelerinin sivil kayıpların artmasından, bölgesel büyük bir savaştan duydukları endişeyi dile getiren Fajon, İsrail'e çağrıda bulunarak saldırılarına son vermesini istedi.

Fajon, "Sahada gördüğümüz şey 1 milyondan fazla yerinden edilmiş insan. Şimdi (İsrail'in) kara saldırısı konusunda tüm tarafları; itidalli hareket etmeye, bundan kaçınmaya, sivilleri korumaya ve savaşı daha fazla tırmandırmamaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Sloven Bakan, ülkesinin ve ABD'deki partnerlerinin, acil bir insani ateşkes için çabalarını sürdürdüklerine işaret etti.

"Biz her zaman şunu söylüyorduk. Gazze'de uluslararası hukukun ihlal edilmesiyle, masum sivillerin, çocukların ve kadınların öldürülmesiyle olaylar daha da tırmanacaktır diyorduk." diyen Fajon, şöyle devam etti:

"Ve bugün tanık olduğumuz şey bu. Bu nedenle acil bir çağrıda bulunuyoruz tüm Avrupa Birliği olarak, özellikle de biz Slovenya olarak. Şiddetin durmasını, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesini istiyoruz."

Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, İsrail hükümetine çağrısının ne olduğunun sorulması üzerine, net ifadelerle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya seslenerek, "Netanyahu, bu savaşa son verin!" ifadesini kullandı.

  • Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon
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  • netanyahu

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