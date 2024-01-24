Gazze kasabına soğuk duş: Sisi Netanyahu'nun isteğini reddetti

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Başbakanlık Ofisi, ülkenin Ulusal Güvenlik Kurulu aracılığıyla geçen günlerde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştı ancak söz konusu talep, Sisi tarafından geri çevrildi.

İsrail'in özel televizyonu Kanal 13 de Sisi'nin telefon görüşmesi talebini reddetmesinin "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların sona ermesinin ardından Mısır-Gazze sınırını kimin kontrol edeceğine ilişkin gerginlikle alakalı" olduğunu kaydetti.

İsrail'in, Mısır'ın Gazze ile olan sınırını kontrol etme arayışında olduğu biliniyor.

İsrail basınında ayrıca, daha düşük düzeyli temasların Kahire ve Tel Aviv arasında yürütüldüğü belirtiliyor.

Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphia Koridoru'nu (Selahaddin Koridoru) işgal etmesine yönelik bir hareketinin, Mısır-İsrail ilişkilerini ciddi şekilde tehdit edeceğini belirtmişti.

Netanyahu ilk olarak 10 Aralık 2023'te Philadelphia Koridoru'nu işgal edeceklerini açıklamıştı. Aynı ifadelerini aynı ay içinde farklı açıklamalarında birkaç kez daha tekrar eden Netanyahu, 30 Aralık'ta, "İsrail Philadelphia Koridoru'nu kontrolü altına almalıdır. Burası bizim elimizde ve bizim kontrolümüz altında olmalı, bunun dışında herhangi bir düzenleme İsrail tarafından kabul edilmeyecektir." şeklinde konuşmuştu.

Netanyahu ayrıca 13 Aralık'ta Philadelphia Koridoru ile ilgili yaptığı açıklamada bölgenin kontrolünü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldıramayacaklarını iddia etmişti.

- PHİLADELPHİA KORİDORU



"Selahaddin Koridoru" olarak da bilinen ve Gazze ile Mısır sınırında yer alan koridor, 1979 yılında Mısır ile İsrail arasında imzalanan "Camp David" anlaşması kapsamında tampon bölgede yer alıyor. Koridor 14,5 kilometre uzunluğunda, birkaç yüz metre genişliğinde ve Akdeniz'den başlayıp Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

"Camp David" anlaşmasına göre, Philadelphia Koridoru Filistin toprakları arasında yer alıyor ancak belirli sayıdaki (180 zırhlı araç 4 bin asker) İsrail güçlerinin kontrolüne bırakıldı. Sınırın öbür tarafında ise hafif silahlı Mısır polisinin bulunmasına izin verildi.

Philadelphia Koridoru, Ağustos 2005'te İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesine kadar İsrail güçlerinin kontrolünde kaldı ve bu tarihte Avrupa Birliği'nden gözlemcilerin huzurunda Filistin yönetimine teslim edildi. Eylül 2005'te İsrail ile Mısır arasında 1979 Barış Anlaşması'nın güvenlik maddesine ek olarak söz konusu koridorla ilgili anlaşma yapıldı.

Anlaşmada, Mısır'ın Gazze sınırında terör, kaçakçılık ve tünellerin tespiti gibi görevlerden sorumlu 750 sınır muhafız askeri bulundurması ve İsrail güçlerinin çekildiği Philadelphia Koridoru'nun Filistin yönetimine teslim edilmesi yer aldı.

Filistin'de 2006'da yapılan seçimleri Hamas'ın kazanması ve kısa süre sonra Gazze'de kontrolü sağlamasının ardından Philadelphia Koridoru da Hamas yönetiminin kontrolüne geçti. İsrail'in abluka uygulamasının sonucu olarak Gazze'de söz konusu koridor üzerinde Mısır'a açılan çok sayıda tünel inşa edildi.