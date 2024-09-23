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Dünya

Gazze kasabından yeni katliam uyarısı: Evlerinizi terk edin

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnanlılardan evlerini terk etmelerini istedi.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 20:38 - Güncelleme:
Gazze kasabından yeni katliam uyarısı: Evlerinizi terk edin
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İsrail ordusunun bu sabah itibarıyla başlattığı yoğun hava saldırılarının ardından Başbakan Netanyahu, video mesajla Lübnan halkına seslendi.

Netanyahu, İsrail ordusunun hava saldırılarını şiddetlendirdiği Lübnan'da halktan evlerini terk etmeleri gerektiğini öne sürerek, saldırılar sona erdiğinde "güven içinde evlerine dönebilecekleri" iddiasında bulundu.

İsrail ordusunun bu sabah itibarıyla Lübnan halkını "tehlikeden uzak durmaları" konusunda uyardığını ileri süren Netanyahu, "Bu uyarıyı ciddiye almanızı tavsiye ediyorum." dedi.

Netanyahu, Hizbullah'ın Lübnan halkını "canlı kalkan" olarak kullandığını ima ederek Hizbullah roketlerinin İsrail'i ve vatandaşlarını hedef aldığını savundu.

- GALLANT, HİZBULLAH'IN 20 YILDA İNŞA ETTİĞİ ALTYAPIYI "ÇÖKERTTİKLERİNİ" ÖNE SÜRDÜ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırılarıyla Hizbullah Hareketi'nin Lübnan'da 20 yıl boyunca inşa ettiği altyapıyı "çökerttiğini" iddia etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gallant, İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Gallant, "Geçtiğimiz gün, Hizbullah'ın 20 yıl boyunca inşa ettiklerini yerle bir ettik." iddiasında bulunarak, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın "en tepede tek başına kaldığını" ve "Rıdvan Gücü'nün tüm birimlerinin hizmet dışı bırakıldığını" öne sürdü.

İsrail'in dün Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in yanı sıra "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu ölmüştü.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaştı.

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın güney ve Bekaa bölgesindeki sivillere, "çevrelerinde Hizbullah'a ait noktalar bulunması durumunda" evlerini terk etmeleri emri göndermiş, bu noktalara saldırı düzenlemekle tehdit etmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bu sabahtan itibaren sürdürdüğü hava saldırılarında en az 274 kişinin öldüğünü açıkladı.

Ölü sayısı 300'e yaklaştı İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı

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