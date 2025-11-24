Gazze katliamına kanlı sofra protestosu... Netanyahu ve destekçilerine tepki gösterdiler

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek isteyen bir grup ABD'nin Washington şehrindeki Birleşmiş Milletler binası önünde eylem gerçekleştirdi.

Yapılan eylemde soykırımcı Netanyahu ve destekçilerinin aynı sofrada kanlı bir yemek yediği sahne canlandırıldı.

Soykırımcı İsrail'in saldırılarında organlarını yitiren çocukların organlarını temsilen masaya konulan yapay organlar oldukça dikkat çekti.

Yapılan mizansende soykırımcı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ın sık sık bir araya gelmeleri ve ABD Başkanının soykırımcı İsrail'e desteği eleştirildi.