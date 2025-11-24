İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4641
  • EURO
    49,0037
  • ALTIN
    5552.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze katliamına kanlı sofra protestosu... Netanyahu ve destekçilerine tepki gösterdiler
Dünya

Gazze katliamına kanlı sofra protestosu... Netanyahu ve destekçilerine tepki gösterdiler

Soykırımcı İsrail'in Gazze'de yıllardır uyguladığı soykırım politikasına tepki gösteren bir grup, ABD'deki Birleşmiş Milletler binası önünde eylem gerçekleştirdi.

Haber Merkezi24 Kasım 2025 Pazartesi 00:35 - Güncelleme:
Gazze katliamına kanlı sofra protestosu... Netanyahu ve destekçilerine tepki gösterdiler
ABONE OL

Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki soykırımına dikkat çekmek isteyen bir grup ABD'nin Washington şehrindeki Birleşmiş Milletler binası önünde eylem gerçekleştirdi.

Yapılan eylemde soykırımcı Netanyahu ve destekçilerinin aynı sofrada kanlı bir yemek yediği sahne canlandırıldı.

Soykırımcı İsrail'in saldırılarında organlarını yitiren çocukların organlarını temsilen masaya konulan yapay organlar oldukça dikkat çekti.

Yapılan mizansende soykırımcı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ın sık sık bir araya gelmeleri ve ABD Başkanının soykırımcı İsrail'e desteği eleştirildi.

HABERİN VİDEOSU;

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.