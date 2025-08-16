İSTANBUL 29°C / 22°C
Dünya

Gazze Mahkemesi'nden dünyaya acil çağrı: 1 milyon sivil tehlikede

Gazze Mahkemesi, 22 aydır belgelenen soykırım karşısında uluslararası toplumun sessizliğini kınayarak İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek. Eski BM Filistin Raportörü Richard Falk'un paylaşacağı bildiride, uluslararası koruma gücü oluşturulması ve insani yardımların engelsiz ulaştırılması talep edilecek.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 18:18
Gazze Mahkemesi'nden dünyaya acil çağrı: 1 milyon sivil tehlikede
Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal etme kararı sonrası bölgede insani felaket zirveye ulaştı. Bu doğrultuda olası büyük saldırılarda yaklaşık 1 milyon sivilin hayatının tehlikeye gireceğini belirtiliyor.

RICHARD FALK İSTANBUL'DA BİLDİRİ SUNACAK

Gazze Mahkemesi Başkanı ve eski BM Filistin Raportörü Richard Falk, 18 Ağustos 2025'te İstanbul Conrad Bosphorus Hotel'de yapılacak basın toplantısında dünya kamuoyuna kritik bir bildiri sunacak.

Bildiride, BM Genel Kurulu yetkisiyle şu maddeler yer alacak:

Gazze için silahlı uluslararası koruma gücü oluşturulması, insani yardımların engelsiz ve güvenli ulaştırılması, sivil halkın korunması için uluslararası mekanizmaların devreye alınması.

ULUSLARARASI TOPLUMA "SESSİZLİĞİ BOZUN" ÇAĞRISI

Gazze Mahkemesi, 22 aydır süren soykırım belgelerini de gündeme getirerek son yılların en kanlı soykırımına sessiz kalan uluslararası topluma çağrıda bulunacak. Ayrıca söz konusu bildiriyle, Gazze'de sivillerin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için tüm dünyaya seslenilecek.

