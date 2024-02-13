Moody's Yatırımcılar Servisi'nin İsrail'in kredi notunu düşürmesi ve not görünümünü "negatif"'e çekmesinin ardından İsrail bütçesi üzerindeki baskı büyük ölçüde artışa geçti. Not indirimine gerekçe olarak Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail'in kuzey bölgelerindeki olası gerilimler gösterilirken; Başbakan Netanyahu kararın İsrail'in ekonomik durumunu yansıtmadığını iddia etti.

İsrail'in en büyük 200 şirketini temsil eden İsrail iş formu, kredinin negatif görünümünün olumsuz bir gelişme olduğu yorumunda bulunarak çok sayıda savaşa rağmen 36 yıldır benzeri görülmemiş bir baskı yaşandığını belirtti. İş Formu, Moody's'in kararlarının sağlam temellere dayandığını; İsrail'in 2024 bütçe teklifinin dengesiz olduğunu ve ekonomiyi toparlamayı hedeflemediğini de es geçmedi.

Bloomberg, İsrail'in fiyatlar yükseldikçe bu yüzyıldaki en büyük bütçe açıklarından birine doğru ilerlediğini belirtti. İsrail'in artan askeri harcamalarının endişe verici olduğunu söyleyen resmi kaynaklara göre hükümet, koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasaklarının sonuçları sebebiyle aşırı harcama yapmak zorunda kaldığı 2020 yılı hariç, 2024 yılında önceki herhangi bir yıldan daha fazla borç ihraç etmeyi planlıyor. Toplam borcun yaklaşık 210 milyar şekele (58 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.