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Dünya

Gazze saldırılarında bu araçları kullanıyorlar: ABD İsrail'e yeni satışı onayladı

Pentagon, Dışişleri Bakanlığının, İsrail'e 180 milyon dolar değerindeki 'Eitan Powerpack' motorlarının satışını onayladığını bildirdi. 'Eitan' zırhlı muharebe araçlarını İsrail'in, Gazze'deki saldırılar için kullandığı biliniyor.

AA15 Nisan 2025 Salı 10:59 - Güncelleme:
Gazze saldırılarında bu araçları kullanıyorlar: ABD İsrail'e yeni satışı onayladı
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ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), yapılan açıklamada, "İsrail'in savunma kapasitesinin geliştirilmesinin ABD'nin ulusal çıkarları açısından önemli olduğu" belirtildi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığının İsrail'e Eitan Powerpack motorları ve ilgili ekipmanların satışını onayladığı aktarılan açıklamada, satışın yaklaşık 180 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, projenin yürütülmesinden Rolls-Royce Solutions şirketinin sorumlu olacağı ifade edildi.

Amerikalı Oshkosh, İsrailli Elbit ve Alman MTU ortak üretimi "Eitan" zırhlı muharebe araçlarını İsrail'in, Gazze'deki saldırılar için kullandığı biliniyor.

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