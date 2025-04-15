Gazze saldırılarında bu araçları kullanıyorlar: ABD İsrail'e yeni satışı onayladı

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), yapılan açıklamada, "İsrail'in savunma kapasitesinin geliştirilmesinin ABD'nin ulusal çıkarları açısından önemli olduğu" belirtildi.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığının İsrail'e Eitan Powerpack motorları ve ilgili ekipmanların satışını onayladığı aktarılan açıklamada, satışın yaklaşık 180 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, projenin yürütülmesinden Rolls-Royce Solutions şirketinin sorumlu olacağı ifade edildi.

Amerikalı Oshkosh, İsrailli Elbit ve Alman MTU ortak üretimi "Eitan" zırhlı muharebe araçlarını İsrail'in, Gazze'deki saldırılar için kullandığı biliniyor.

