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Dünya

Gazze Şeridi'nde iletişim hizmetleri tamamen kesildi

İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde internet ve iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde 3 kez daha internet ve iletişim hizmetleri tamamen kesilmişti.

AA4 Aralık 2023 Pazartesi 21:49 - Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde iletişim hizmetleri tamamen kesildi
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Filistin Telekomünikasyon Şirketi Jawal'dan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetinin tümüyle kesildiğini üzülerek duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, daha önce kopukluğun meydana geldiği ana hatların yeniden kopması sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki iletişimin tamamen kesildiğine işaret edildi.

Jawwal bugün yaptığı ilk açıklamada ise, İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının önemli unsurlarının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den itibaren kapsamlı saldırılar başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 kez daha internet ve iletişim hizmetleri tamamen kesilmişti.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

  • Gazze internet kesintisi
  • İsrail ablukası
  • Gazze iletişim sorunu

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