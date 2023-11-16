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Dünya

Gazze Şeridi'nde internet ve iletişim hizmetleri kesildi

Filistin'deki telekomünikasyon şirketleri, enerji kaynaklarının tükenmesi nedeniyle abluka altındaki Gazze Şeridi'nde internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiğini duyurdu.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 19:48 - Güncelleme:
Gazze Şeridi'nde internet ve iletişim hizmetleri kesildi
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Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Paltel Group ve Ooredoo Filistin, bölgede yakıtın ve güç bataryalarının tükenmesinden bir gün sonra ayrı ayrı yazılı açıklama yaptı.

Paltel Group, "yakıtın girişinin engellenmesi ve ana ağ unsurlarını çalıştırmak için gerekli yedek enerji kaynaklarının tükenmesinin ardından Gazze Şeridi'ndeki iletişim hizmetlerinin (sabit, hücresel ve internet) tamamen kesildiğini duyurmaktan üzüntü duyduğunu" belirtti.

Ooredoo ise yakıtın tükenmesi nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyindeki bazı bölgelerde hizmetlerinin durdurulduğunu abonelere üzüntüyle duyurulduğunu aktardı.

Yıllardır abluka altında tutulan, kötü koşullardan muzdarip Gazze Şeridi'ne İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarla bölgedeki su, yiyecek, ilaç, elektrik ve yakıt tedariki kesilirken, sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri de sık sık kesintiye uğruyor.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, bu kesintilerin ardından 1 Kasım'daki açıklamasında, Mısır'a Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Sedr, 12 Kasım'daki açıklamasında ise İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde yakıt sıkıntısı nedeniyle 16 Kasım Perşembe günü iletişim hizmetlerinin duracağını bildirmişti.

  • Filistin telekom
  • Gazze abluka
  • internet kesintisi

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