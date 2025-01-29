Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başladığı saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Daha önce yaralanan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ayrıca 59 Filistinlinin cansız bedenlerinin enkazdan çıkartıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde aralarında tedavi görevlerin de olduğu 93 kişi hayatını kaybetti, 832 kişi yaralandı, 422 kişinin ise cansız bedeni enkazdan çıkartıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başladığı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 47 bin 417'ye yaralı sayısı da 111 bin 571'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'nde son 10 günde enkaz altından 422 kişinin cansız bedeni çıkartıldı

İsrail'in yerinden ettiği 500 binden fazla Filistinli son 3 günde Gazze'nin kuzeyine döndü

İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını kutlayan 12 kişiyi gözaltına aldı

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) İsrail'de ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin 30 Ocak'ta sona ermesi, Filistin topraklarındaki yaklaşık 2,5 milyon mültecinin yaşamını tehdit ediyor.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Gazze'nin yeniden inşasına destek olmak amacıyla başlangıçta okul, hastane ve cami yaptıracaklarını açıkladı.

UNRWA'ya yönelik faaliyet yasağı, Gazze'de insani yardımları tehdit ediyor

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarıyla neden olduğu ölümlerin yanı sıra onlarca kişiyi gözaltına aldığı baskın ve yıkımlarla Filistinlileri bölgeden göçe zorlamayı amaçladığı belirtiliyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı

BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 376 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü

Bileşmiş Milletler'e (BM) üye Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap Grubu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden Mısır ve Ürdün'e sürülmesi çağrısını ve İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlamasına tepki gösterdi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine başlattığı saldırının ikinci gününde bir Filistinli hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze halkının Mısır veya Ürdün'e sürülmesi fikrinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 4 Şubat'ta görüşmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Gazze'deki "savaş suçları" nedeniyle tutuklama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım öngören tasarı, ABD Senatosundan geçecek yeterli oyu alamadı.

00:00 İsrail Meclisinin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini kısıtlamasına destek vererek, UNRWA'yı kapatmanın İsrail'in "egemen kararı" olduğunu savunan ABD, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin ajansın faaliyetlerine yoğun destek mesajlarının arasında yalnız kaldı.