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Dünya

Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişler başladı! 300 binden fazla kişi döndü

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin bugün kuzeye döndüğünü bildirdi.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 22:39 - Güncelleme:
Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişler başladı! 300 binden fazla kişi döndü
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Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası kapsamında bugün Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine geçişlerin başladığı belirtildi.

Yerinden edilen 300 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'nin güneyi ve orta kesimlerinden, kuzeye dönüş yaptığı aktarılan açıklamada ulaşımın Reşid ve Salahaddin caddelerinden gerçekleştirildiği aktarıldı.

İsrail'in yaklaşık 16 ay devam eden yoğun saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen Filistinliler, bu sabah itibarıyla kuzeye dönmeye başladı.

  • Gazze
  • İsrail saldırıları
  • Filistinli yeniden yerleşiyor

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