Gazze Soykırımı, İşgalci İsrail bütçesini aştı

Soykırımcı İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, bugün yapılan güvenlik kabinesi toplantısında, Gazze Şeridi'nde savaşın genişlemesiyle birlikte planlanan yıllık bütçenin önemli ölçüde aşıldığını hükümete bildirdi.



Bu bağlamda, Maliye Bakanlığı ise savaşın mevcut yoğunluğuyla devam etmesi halinde yıl sonuna kadar bütçe açığının 25 milyar şekele (yaklaşık 7 milyar dolar) kadar çıkabileceği uyarısında bulundu.



Toplantı sırasında, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile adı açıklanmayan Savunma Bakanlığı Genel Müdürü arasında harcamaların yönetimi konusunda sert bir tartışma yaşandı.



Habere göre, Smotrich, Savunma Bakanlığını "yetki aşımı" ve "denetimsiz harcama" ile suçlayıp, daha önce belirlenen bütçe sınırlarına uyulmadığını belirterek, öfkesini "İstediğinizi yapın" sözleriyle dile getirdi.



Savunma Bakanlığı Genel Müdürü ise "Kabinede olduğunuz için sizden destek bekliyorum." diyerek, bakanın savaşla ilgili alınan kararların bir parçası olduğunu hatırlattı.



İsrail ekonomi gazetesi The Marker'a göre, Savunma Bakanlığının 2025 yılı için öngörülen bütçesi 136 milyar şekel (yaklaşık 37 milyar dolar) ile hükümetteki en büyük payı oluşturuyor.



Gazze Şeridi'nde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran soykırımcı İsrail ordusu, 17 Mayıs'ta, işgali genişletip kalıcı hale getirecek kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.



Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle kuzeyi ve diğer bölgelerde Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ve güneye gitmelerini emreden ilanları havadan atmıştı.



Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun söz konusu kara saldırısının zaten felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısı yapmıştı.



Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu, İsrail basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.



ATEŞKESİ BOZAN SOYKIRIMCI İSRAİL ORDUSU, GAZZE'Yİ KALICI İŞGAL İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.



Soykırımcı İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 785 Filistinli hayatını kaybetti, 10 bin 756 kişi yaralandı.



Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 939'a, yaralıların sayısı da 122 bin 797'ye yükseldi.



Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.



Plana göre, soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.



İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.