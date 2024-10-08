İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Emekli General Giora Eiland İsrail'in Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu.

İsrail basınına konuşan Eiland, ülkesinin Gazze ya da Lübnan'da tam bir zafer elde edemeyeceğini belirterek "Hamas ve Hizbullah'ın teslim olmayacağını ve her zaman savaşmaya devam edenlerin olacağını" söyledi.

İki cephede savaşı sürdürmenin İsrail'in çıkarlarına hizmet etmeyeceğini ve siyasi çözümlere kapı açmanın akıllıca olacağını vurgulayan Eiland, "Gazze ve Lübnan'da askeri baskının tek başına kurtuluşu sağlayabileceğine inanmaya devam etmek talihsizliktir" şeklinde konuştu.

İşte dakika dakika Lübnan ile İsrail arasında yaşananlar:

03:10 Lübnan'dan İsrail'in orta kesimindeki Büyük Tel Aviv bölgesine 5 füze fırlatıldığı, bunlardan bir kısmının açık araziye düştüğü, diğerlerinin ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.

02:44 İsrail eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Emekli General Giora Eiland, İsrail'in Gazze ya da Lübnan'da tam bir zafer elde edemeyeceğini belirterek, "Askeri baskının Gazze ve Lübnan'da tek başına kurtuluşu sağlayabileceğine inanmaya devam etmek talihsizliktir" dedi.

01:10 Hizbullah, Tel Aviv'in banliyölerinde bulunan bir İsrail askeri istihbarat birimini füzelerle hedef aldığını açıkladı.

00:28 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'a ait istihbarat karargahına saldırdığını öne sürdü.

- ⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 83 KİŞİ ÖLDÜ



Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 83 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.