Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Mısır'daki Gazze konulu zirvede tarihi imzalar atıldı. ABD, Türkiye, Katar ve Mısır Gazze'de barış için niyet belgesine imza attı. Belgenin imzalanmasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "Bizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı" dedi.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Trump sözlerinin devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere baktığınızda kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İKİ LİDER ALKIŞLAMADI

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Trump'ın Erdoğan hakkındaki sözleri sonrası alkışlamayan iki lider olarak kameralara yansıdı.