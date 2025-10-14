İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8336
  • EURO
    48,3844
  • ALTIN
    5558.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hazımsızlığı! Sadece ikisi alkışlamadı
Dünya

Gazze zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hazımsızlığı! Sadece ikisi alkışlamadı

ABD Başkanı Trump'ın Mısır'da düzenlenen Gazze Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik teşekkürüne liderler alkışlarla destek verirken, yalnızca Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis bu anlara eşlik etmedi.

HABER MERKEZİ14 Ekim 2025 Salı 12:27 - Güncelleme:
Gazze zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hazımsızlığı! Sadece ikisi alkışlamadı
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Mısır'daki Gazze konulu zirvede tarihi imzalar atıldı. ABD, Türkiye, Katar ve Mısır Gazze'de barış için niyet belgesine imza attı. Belgenin imzalanmasından önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "Bizi hiçbir zaman yüzüstü bırakmadı" dedi.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Trump sözlerinin devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere baktığınızda kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

İKİ LİDER ALKIŞLAMADI

Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Trump'ın Erdoğan hakkındaki sözleri sonrası alkışlamayan iki lider olarak kameralara yansıdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Filipinler'de şiddetli deprem: Anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.