İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2026 Salı / 9 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4074
  • EURO
    51,9124
  • ALTIN
    7090.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de 10 çocuk hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya

Gazze'de 10 çocuk hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kış mevsiminin başlamasından bu yana Gazze'de 10 çocuğun hipotermi nedeniyle öldüğünü bildirdi.

AA27 Ocak 2026 Salı 18:38 - Güncelleme:
Gazze'de 10 çocuk hipotermi nedeniyle hayatını kaybetti
ABONE OL

DSÖ, konuya ilişkin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Kışın başlamasından bu yana Gazze'de 10 çocuğun hipotermiden öldüğü bildirildi. Soğuk hava ve şiddetli yağmurlar yoğunlaştıkça yetersiz yalıtımlı, derme çatma yapılarda barınan çocuklar ve aileler, hava koşullarından çok az koruma ile aşırı risk altında kalıyor." ifadesi kullanıldı.

SALGIN RİSKİ ARTIYOR

Kış koşulları ve aşırı kalabalığın yetersiz su ile sanitasyonla birleşmesiyle Gazze'de hastalık salgınları riskinin arttığı kaydedilen paylaşımda, akut solunum yolu enfeksiyonları ile yoğun bakım ünitesine yatış gerektiren ağır vakaların sayısının da arttığına işaret edildi.

Paylaşımda, DSÖ'nün Gazze Şeridi genelinde sürekli ve engelsiz erişimin sağlanması ve temel tıbbi malzeme ile ekipmanların yanı sıra kışa hazırlık ve barınma malzemelerinin zamanında girişinin sağlanması çağrısı yinelendi.

  • gazze
  • hastalık

ÖNERİLEN VİDEO

Yıkım sırasında Türk bayrağı hassasiyeti: Kepçenin üzerine çıkıp bayrağı aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.