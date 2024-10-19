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Dünya

Gazze'de 2 işgalci İsrail askeri daha öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurdu.

AA19 Ekim 2024 Cumartesi 21:33 - Güncelleme:
Gazze'de 2 işgalci İsrail askeri daha öldürüldü
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Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmada ölen söz konusu askerlerin tank birliğinde görevli olduğu bilgisi verildi.

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Böylece İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerin sayısı 747'ye yükseldi.

İngiltere'de binlerce kişi Gazze'de öldürülenler anısına Downing Sokağı girişine çiçek bıraktı

Resmi verilere göre, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılarında da 4 bin 969 askeri yaralandı.

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