Gazze'de 2 işgalci İsrail askeri daha öldürüldü

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmada ölen söz konusu askerlerin tank birliğinde görevli olduğu bilgisi verildi.
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Böylece İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerin sayısı 747'ye yükseldi.
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Resmi verilere göre, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki saldırılarında da 4 bin 969 askeri yaralandı.