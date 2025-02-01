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Dünya

Gazze'de 4. esir takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak

Hamas ile İsrail arasındaki 4. rehine takası gerçekleştirilmeye başladı. Han Yunus'ta 2 İsrailli Kızılhaç'a teslim edildi. Hamas'ın serbest bırakacağı 3 İsrailliye karşılık soykırımcı İsrail, 183 Filistinliyi serbest bırakacak.

AA1 Şubat 2025 Cumartesi 09:42 - Güncelleme:
Gazze'de 4. esir takası! 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak
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Hamas ile İsrail arasındaki 4. rehine takası gerçekleştirilmeye başladı.

Han Yunus'ta 2 İsrailli Kızılhaç'a teslim edildi.

Hamas'ın serbest bırakacağı 3 İsrailliye karşılık soykırımcı İsrail, 183 Filistinli serbest bırakacak.

Ayrıntılar geliyor...

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

09:40 Hamas ile İsrail arasındaki 4. rehine takası gerçekleştirilmeye başladı.

05:35 İsrail'in, Hamas'la yapılan Gazze'deki ateşkes ve takas anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli esirlerin sevincini baskınlar, saldırı ve tehdit yoluyla çalmaya çalıştığı bildirildi. Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Batı Şeria ve Kudüs'te serbest bırakılan onlarca Filistinli esirin evine, serbest bırakılmadan önce ve sonra baskın düzenleyerek, kutlama amaçlı etkinlik yapılmaması uyarılarında bulunan bildiriler dağıttığı belirtildi.

09:35 Hamas ile İsrail arasındaki 4. rehine takası gerçekleştirilmeye başladı.

03:21 İsrailli askeri analist Yossi Yehoshua, Gazze Şeridi'nin kontrolünün tamamen Hamas'ın elinde olduğunu ve İsrail'in Gazze Şeridi üzerinde hiçbir nüfuzunun olmadığını belirtti.

01:21 ABD Başkanı Donald Trump, Mısır ile Ürdün'ün Gazze'deki Filistinlileri ülkelerine kabul edeceğinden emin olduğunu söyledi.

00:12 Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 4. turu kapsamında 1 Şubat Cumartesi günü serbest bırakılacak 183 Filistinlinin isimlerini yayımladı.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Esir takasının ilk 3 turunda toplam 400 Filistinli esir özgürlüğüne kavuşurken Gazze'deki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

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