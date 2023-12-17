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Dünya

Gazze'de 4 gün sonra yeniden iletişim ve internet hizmeti verildi

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle 4 günden bu yana kesik olan iletişim ve internet hizmetinin kademeli olarak yeniden verilmeye başlandığı belirtildi.

AA17 Aralık 2023 Pazar 19:50 - Güncelleme:
Gazze'de 4 gün sonra yeniden iletişim ve internet hizmeti verildi
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Filistin'in telekomünikasyon alanında hizmet veren şirketlerinden Jawwal ve Ooredoo tarafından iki ayrı açıklama yapıldı.

Jawwal'in açıklamasında, Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde 14 Aralık Perşembe gününden bu yana kesik olan sabit ve mobil hatlar ile internet iletişim hizmetlerinin yeniden kademeli olarak verilmeye başlandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin, kesintinin yaşandığı bu süreç boyunca pek çok girişimde bulunduğu ve ilgili uluslararası kurumların müdahalesi sonucu kesintiye neden olan noktaların bulunup onarımının yapıldığı kaydedildi.

Ooredoo'dan yapılan açıklamada da "kesinti öncesindeki gibi Gazze'yle iletişim kurabilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Jawwal ve Ooredoo'dan 14 Aralık'ta yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin büyük bir bölümünde, altıncı kez iletişim ve internet hizmetlerinin kesildiği belirtilmişti.

  • Gazze iletişim
  • internet kesintisi
  • İsrail saldırıları

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