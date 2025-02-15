Gazze'de 6'ncı rehine takası: 369 Filistinli özgürlüğüne kavuştu

Rehine krizinin aşılmasının ardından Hamas ile soykırımcı İsrail arasında Gazze'deki esir takasının altıncı turu gerçekleştirildi.

FİLİSTİNLİ ESİRLER SERBEST KALDI

Hamas ile İsrail arasındaki altıncı tur esir takasında Filistinli esirler serbest kaldı.

Filistinli esirler, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılarak Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaştı.

Filistinliler, serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

İsrail ordusu, esir takaslarının önceki turlarında olduğu gibi yine Batı Şeria'nın Beytunya beldesine baskın düzenledi.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'a ulaştı.

Esir takasının altıncı turunda Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Söz konusu 369 Filistinli esirin 36'sı müebbet hapis cezasına çarptırılan, 333'ü de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

İSRAİL'İN DAVUT YILDIZLI TEK TİP KIYAFETLE SERBEST BIRAKTIĞI FİLİSTİNLİLERİN BİR KISMI HASTANEYE KALDIRILDI

İsrail'in, Hamas ile Tel Aviv arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının altıncı turunda üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirerek serbest bıraktığı Filistinli esirlerin bir kısmı hastaneye kaldırıldı.

Esir takasının altıncı turunda İsrail, hapishanelerden serbest bırakılan Filistinli esirlere üzerinde Davut yıldızı olan tek tip kıyafet giydirdi.

Kıyafetin üzerinde Arapça olarak "unutmayacağız, affetmeyeceğiz" yazması dikkati çekerken esirlerin Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakılmadan önce bu kıyafetlerle sıraya dizilerek çekilen fotoğrafları medyaya servis edildi.

- DURUMU AĞIR OLAN DÖRT FİLİSTİNLİ HASTANEYE NAKLEDİLDİ

Esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinlilerden 4'ü hastaneye götürüldü.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin, sağlık durumlarının kötü olması nedeniyle serbest bırakılan 4 mahkumu Ramallah'taki kabul alanından hastaneye naklettiği belirtildi.

HAMAS, ESİR TAKASININ ALTINCI TURUNDA GAZZE'DEKİ 3 İSRAİLLİ ESİRİ KIZILHAÇ'A TESLİM ETTİ

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, Gazze'deki 3 İsrailli erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esir takasının altıncı turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli erkek esirler Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin yakınında Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Sagui Dekel-Chen'in ABD-İsrail, Alexander Sasha Troufanov'un Rusya-İsrail çifte vatandaşı olduğu biliniyor.

Altıncı turda 3 İsrailli esirin serbest bırakılmasıyla Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli esirlerin sayısı 19'a yükseldi.

- KASSAM TUGAYLARI, ABD BAŞKANI TRUMP'A MESAJ VERDİ

Esir takasının altıncı turunda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı mesaj verdi.

Han Yunus kentinde kurulan platformdaki resimlerde "Filistin'i özgürleştirmek için direniş" vurgusu yapılırken bazı Arap devletlerinin bayraklarına yer verildi.

Kassam Tugayları direnişçileri, üç esirin serbest bırakılması için düzenlenen tören sırasında İsrailli bir esire, üzerinde İbranice, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde "Zaman tükeniyor" yazan bir kum saati maketi verdi. İsrailli esirlere ayrıca hediyeler verildiği görüldü.

Esirlerden Sagui Dekel-Chen, serbest bırakılması sırasında çıktığı platformda yaptığı konuşmada, "İsrail hükümetinden ateşkes anlaşmasının devam etmesi için her şeyi yapmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrailli esir Yair Horn ise, "Vaktimiz daralıyor, ailelerin vakti daralıyor, esirlerin vakti daralıyor. Tüm esirlerin eve dönmesi gerekiyor, daha fazla vakitleri kalmadı." diye konuştu.

Rusya-İsrail çifte vatandaşı olan Alexander Sasha Troufanov da konuşmasında, "Bugün 498 gün sonra esirlikten sonra serbest bırakıldık. Biz mutluyuz ancak geri kalan esirleri unutmamız gerekiyor." dedi.

Diğer yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da, Kızılhaç ekiplerinin serbest bırakılan 3 İsrailli esiri, İsrail ordusu ve iç istihbarat servisi Şin-Bet yetkililerine teslim ettiği ve esirlerin İsrail'e geçtiği belirtildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in 15 ayı aşkın süre devam eden saldırılarında kanalizasyon sisteminin tahrip edilmesinin bir sonucu olarak şiddetli yağışların da etkisiyle sokaklarda, yıkılan evlerin ve çadırların arasında biriken lağım suları nedeniyle daha da kötüleşen ağır insani koşullarla karşı karşıya.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin halkını zorla yerinden etme çağrılarını ve yeni bir Yüzyılın Anlaşmasını dayatma çabalarını reddetti.

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan esirlerin yakınları ve diğer İsrailliler, esir takasının altıncı turunu Tel Aviv'de kurulan dev ekranlardan takip etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025), Gazze'de devam eden ateşkesin kırılgan olduğunun altını çizerek, İsrail'in saldırılarının durdurulması, insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve ateşkesin daimi hale getirilmesinin önemini vurguladı.

Soykırımcı İsrail'in Başbakanlık Ofisi, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için ABD ile tam koordinasyon içinde çalıştıklarını açıkladı.

Gazze Şeridi'ne son 48 saatte hastanelere 25 Filistinlinin cansız bedeninin getirilmesi sonucu bölgedeki toplam can kaybı 48 bin 264'e yükseldi.

14:09 Hamas, esir takasının bugün yeniden başlamasının, arabuluculardan İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına bağlı kalacağına dair garantileri almalarının ardından mümkün olduğunu duyurdu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bugün serbest bırakılmaları beklenen 2 Filistinli esirin evlerine baskın düzenleyerek aileleri "herhangi biir kutlama yapmamaları" konusunda uyardı.

12.37 Hamas ile İsrail arasındaki altıncı tur esir takasında Filistinli esirler serbest kaldı.

12.29 Hamas, tüm dünyaya seslenerek, Kudüs'ten başka yere göç olmayacağını ve bunun ABD Başkanı Donald Trump ile onun yaklaşımını destekleyen herkese cevapları olduğunu açıkladı.

11.14 İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris ile Malta Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Turizm Bakanı Ian Borg Gazze'de ateşkesin devamını ümit ettiklerini söyledi.

11.08 Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Filistin'de direnişin süreceğini belirterek, "Mukaddes topraklar olan Filistin'de hiçbir şekilde herhangi bir pazarlık söz konusu değildir. Hiçbir şekilde orası terk edilip bırakılamaz." dedi.

11.04 Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının altıncı turunda, Gazze'deki 3 İsrailli erkek esir Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

10.57 İslami Cihad Hareketi, bugün serbest bırakacağı İsrailli esirin Gazze sahilinde balık tutup muz yediği ve "serbest bırakma kararı"nın kendisine iletildiği anların görüntülerini paylaştı. Videoda Trufavov'un sağlık durumunun iyi olduğu görülüyor. İkinci videoda tutulduğu yerde "serbest bırakma kararı"nın yanında bekleyen kişiye iletildiği anlar yer alıyor. Görüntüde kararı teslim alan kişi, "Liderliğin verdiği karara binaen bugün serbest bırakılacaksın inşallah" ifadelerini kullanıyor. Trufanov da kararı duymasının ardından, "Elhamdülillah" ifadesiyle cevap veriyor.

10.05 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda yıkılan evinin enkazının yakınlarında çocuklarıyla yağmurdan ve soğuktan korumayan bir çadırda yaşayan Filistinli Seher Kerime, "sadece bir çadır" istediğini söyledi.

09.00 Hamas ile soykırımcı İsrail arasındaki esir takasının 6'ncı turunda İsrail hapishanelerindeki 369 Filistinli esir serbest bırakılacak. Bugün gerçekleşecek rehine takası, en çok Filistinli esirin özgürlüğüne kavuştuğu takas olarak kayıtlara geçecek.

08.44 Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek esir takasının altıncı turu için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde hazırlıklar sürüyor. Takas kapsamında Hamas, İsrailli esirler Alexandre Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn'yı serbest bırakmalarını bekleniyor. Esir takası öncesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Han Yunus kentindeki belirlenen alanda toplandı.

05.00 Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ABD hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına "suç ortağı" olduğunu belirtti.

04.25 Arap dünyasından siyasetçiler, düşünürler ve hukukçuların katılımıyla gerçekleştirilen Arap Halkları Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planı "Filistin satılık değildir" vurgusuyla reddedildi.

02.28 İsrail askerlerinin ateş açması sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın Nur Şems Mülteci Kampı'nda 3, Nablus kentinde de 1 Filistinli hayatını kaybetti.

02.16 İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli, yol kenarında meyve satan bir Filistinli çiftçiyi ezmeye çalıştı.

00.56 Fas'ın birçok şehrinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze'yi devralma ve Filistinlileri yerinden etme" planını reddetmek için 105'ten fazla gösteri düzenlendi.

00.40 ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli esirleri 12.00'ye kadar serbest bırakmaması durumunda "Gazze'ye ne olacağını bilmediğini" belirtti.

00.07 Kudüs kiliseleri, insanlığı ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze halkının zorla yerinden edilmesi planına karşı durmaya çağırdı.

00.00 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistinlilerin, kendilerini hedef alan yerinden etme planlarına karşın topraklarına bağlı olduklarını ve terk etmek istemediklerini belirtti.

-⁠ ⁠⁠HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Esir takasının ilk beş turunda, İsrail hapishanelerindeki 766 Filistinli esir ile Gazze'deki 16 İsrailli ve 5 Taylandlı esir serbest bırakılmıştı.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam, 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.