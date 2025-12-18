İSTANBUL 13°C / 5°C
Gazze'de 70 bin 669 Filistinli şehit edildi

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte iki artarak 70 bin 669'a çıktı.

18 Aralık 2025 Perşembe 14:17
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte enkaz altından çıkarılan 2 Filistinlinin naaşı ile 14 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 395 kişinin öldüğü, 1088 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 634 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 669, yaralıların sayısının ise 171 bin 165 olduğu belirtildi.

