İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0593
  • EURO
    51,355
  • ALTIN
    7341.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Gazze'de 72 bin 134 Filistinli şehit oldu

Gazze Şeridi'nde son 24 saatte İsrail saldırısı sonucu 1 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim 2023'ten bu yana can kaybı 72 bin 134'e yükseldi.

IHA10 Mart 2026 Salı 13:30 - Güncelleme:
Gazze'de 72 bin 134 Filistinli şehit oldu
ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

İsrail, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 649'a, yaralı sayısı bin 730'a yükseldi. İsrail'in saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde toplam can kaybı ise 72 bin 134'e, yaralı sayısı 171 bin 828'e ulaştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.