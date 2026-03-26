Dünya

Gazze'de 72 bin 267 Filistinli şehit edildi

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin yeni verileri paylaştı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'deki toplam can kaybı 72 bin 267'ye ulaşırken, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 691 olarak kayıtlara geçti.

IHA26 Mart 2026 Perşembe 12:48
Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen gün derinleşirken, Filistin Sağlık Bakanlığı güncel verileri kamuoyuyla paylaştı. Ateşkes anlaşmasına rağmen can kayıplarının sürdüğü Gazze'de, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısı da artış gösterdi. Açıklanan rakamlar, bölgedeki yıkımın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 72 bin 267'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlükte olduğu Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saatte 2 kişinin cenazesi ile 17 yaralının getirildiği belirtildi. Açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 691'e, enkaz altından çıkarılanların sayısının 756'ya, yaralı sayısının da bin 876'ya yükseldiği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 267'ye yükseldiği belirtilirken toplam yaralı sayısının da 171 bin 976'ya ulaştığı aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Giresun'da kahreden son

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
