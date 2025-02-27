Gazze'de 7'nci esir takası: 641 Filistinli gecikmeli olarak özgürlüğüne kavuştu

Hamas ile İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yedinci turunda 22 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli esir, gecikmeli olarak özgürlüğüne kavuştu.



Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında teslim edilmesi beklenen son 4 İsrailli esirin cenazesinin de İsrail'e ulaşmasının ardından Filistinli esirler de serbest bırakıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ve İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli esirler Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

İsrail ordusu, konvoyun geçişi öncesi işgal altındaki Batı Şeria'nın Bitunya beldesine baskın düzenledi.

Ofer Askeri Cezaevinden ayrılarak işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine gelen Kızılhaç konvoyu, dünyaca ünlü Filistinli şair Mahmud Derviş'in ismini taşıyan Ramallah'taki müzenin önünde büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.

Esir takasının yedinci turunun gecikmeli olarak tamamlanmasıyla anlaşmanın birinci aşamasında salıverilmesi gereken 33 İsrailli esirin tamamı teslim edilirken, serbest kalan Filistinlilerin sayısı 1776'ya yükseldi.

- ⁠SALIVERİLEN 6 İSRAİLLİ ESİR KARŞILIĞINDA 641 FİLİSTİNLİNİN SERBEST BIRAKILACAĞI AÇIKLANDI

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 151'i müebbet ve ağır hapis cezasına çarptırılmış 641 Filistinli esiri serbest bırakacağı duyuruldu.

Söz konusu 151 esirin 42'sinin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'e, 12'sinin Gazze'ye gideceği belirtilirken 97 Filistinli esirin ise yurt dışına gönderileceği kaydedildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nden 7 Ekim 2023 sonrasında alınan Filistinli esirlerden, 45'i kadın ve çocuklardan oluşan 490 kişinin daha Gazze'de özgürlüğüne kavuşacağı aktarıldı.

Bu Filistinli esirlerden 620'sinin serbest bırakılması İsrail tarafından geciktirilmişti.

- İSRAİL, FİLİSTİNLİ ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASINI ASKIYA ALMIŞTI

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri 22 Şubat'ta serbest bırakmıştı.

İsrailli esirlerin Hamas tarafından serbest bırakmasına rağmen İsrail, Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını askıya aldığını açıklamıştı.

Hamas ve İsrail, arabulucularla yapılan görüşmeler neticesinde krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.44 ABD'nin New York eyaletinin Brooklyn bölgesinde, Bay Ridge Camii İslam Toplumu'nu hedef alan planlı bir İsrail yanlısı mitinge karşı, Filistin yanlısı göstericiler protesto düzenledi. Topluluk binası önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini kınayan pankartlar taşıdı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

05.29 Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Gazze ve Orta Doğu'da Barış ve İstikrarın Geleceği" konferansının sonuç bildirgesinde, Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden göç ettirilmesine yönelik her türlü planın reddedildiği vurgulandı.

02.27 Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasında bırakması gereken 33 esirden son 4'ünün cenazesini Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

02.03 Hamas ile İsrail arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yedinci turunda 22 Şubat'ta serbest bırakılması beklenen 641 Filistinli esir, gecikmeli olarak özgürlüğüne kavuştu.

01.28 Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) bir heyet ile İsrail'in Gazze'deki ihlalleri ve esir takası sürecindeki "hassas insani ve hukuki konuların" görüşüldüğünü bildirdi.

00.54 Arap Parlamentosu, "Filistin egemenliğinin ihlaline, Gazze Şeridi'nin ele geçirilmesine ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine dair her türlü girişimi" reddettiğini bildirdi.

00.04 ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Brian Mast, komite çalışanlarına, İsrail işgali altındaki Batı Şeria için İbranice adı olan "Yahudiye ve Samiriye" isminin kullanılması talimatını verdi.