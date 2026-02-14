İSTANBUL 16°C / 12°C
  Gazze'de acı dinmiyor: Can kaybı 72 bin 51'e yükseldi
Dünya

Gazze'de acı dinmiyor: Can kaybı 72 bin 51'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 48 saatte 2 artarak 72 bin 51'e çıktı.

14 Şubat 2026 Cumartesi 12:52
Gazze'de acı dinmiyor: Can kaybı 72 bin 51'e yükseldi
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 48 saatte enkazdan çıkarılan 2 Filistinlinin cenazesi ile 15 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 591 kişinin öldürüldüğü, 1598 kişinin yaralandığı, enkaz altından 726 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 51'e yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 706 olduğu bildirildi.

  • İsrail saldırısı
  • Gazze Şeridi
  • can kaybı
  • soykırım

