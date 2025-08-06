Gazze'de açlık dayatması! Katil İsrail kasıtlı olarak tehlikeli yola yönlendirdi

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in yardım girişini kısıtladığı Gazze'de insani krizin derinleştirdiği ve kaos ortamı oluşturmayı sürdürdüğü belirtildi.

Gazze'ye girişine izin verilen kısıtlı sayıdaki insani yardım tırını İsrail'in kasıtlı olarak tehlikeye attığı ve açlık çeken Filistinlilere ulaşmasını engellediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye giren yardım tırlarını uzun süredir aç olan ve temel ihtiyaçlarına ulaşamayan sivillerle dolu yollara girmeye zorladığı, bu şekilde bilinçli olarak yardım tırlarını saldırılara maruz bıraktığı vurgulandı.



Açıklamada, "İşgalci İsrail'in kasıtlı bir şekilde oluşturduğu kaos ve felaket koşulları altında Deyr el-Belah'ta İsrail ordusunun daha önce bombaladığı, geçişe uygun olmayan ve güvensiz bir yola girmeye zorladığı gıda taşıyan yardım tırının devrilmesi sonucu yiyecek almak isteyen 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in kasıtlı bir şekilde oluşturduğu kaos ortamında Gazze'deki Filistinlileri hayatlarını tehlikeye atmaya ittiği vurgulandı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, benzeri görülmemiş bir insani felaketin ortasında 2,4 milyon insana karşı kitlesel aç bırakma suçu işlemeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in aç bırakma amacıyla Gazze'ye insani yardım girişini engellediği ve sınır kapılarını kapalı tutmayı sürdürdüğü de aktarıldı.

Uluslararası toplumun sessizliğine dikkati çekilen açıklamada, "İşgalci İsrail güçlerinin uluslararası insancıl hukuka göre tam bir soykırım suçu teşkil eden bu kasıtlı suç siyasetini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.



Gazze'de her geçen gün kötüleşen insani felaketten İsrail ile onun oluşturduğu sisteme başta ABD olmak üzere katılan ülkeler sorumlu tutuldu.

Uluslararası toplum, Birlemiş Milletler ve insan hakları kuruluşlarına seslenilen açıklamada, İsrail'in işlediği suçların durdurulması için acil müdahale çağrısı yapıldı.

Açlığa mahkum edilen Gazze'ye engelsiz ve koşulsuz bir şekilde gıda, tıbbi malzeme ve temel ihtiyaçların girişinin sağlanması, sınır kapılarının güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde açılması çağrısında bulunuldu.

"Gazze Şeridi'ndeki durum tüm kırmızı çizgileri aştı." ifadesi kullanılan açıklamada, gerekli müdahalenin yapılmaması, sessiz kalma veya görmezden gelme yoluyla doğrudan ve dolaylı olarak suç ortaklığı yapılması sonucu İsrail'in Gazze'de sistematik suçlarını sürdürdüğüne dikkati çekildi.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 20 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 671 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 519 kişi yaşamını yitirdi, 38 bin 630 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1568'e çıktı, yaralıların sayısı da 11 bin 230 aştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

6 AĞUSTOS 2025

İsrail ordusunun açlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde güvenli olmayan bir yola girmeye zorladığı insani yardım tırının yiyecek almak isteyen Filistinlilerin üzerine devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen işgal planı hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, "Şu anda Gazze'deki insanlara yiyecek ulaştırmak için çabalıyoruz. Benim odaklandığım şey bu. Geri kalanıyla ilgiliyse gerçekten bir şey diyemem. Bu İsrail'e kalmış" açıklamasında bulundu.İsrail'de Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi planına karşı çıkan onlarca protestocu, ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle başkent Tel Aviv'in ana arterlerinden Ayalon Otoyolu'nu trafiğe kapattı.İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında 1'i çocuk 3 Filistinli yaralandı.Cezayir, "Gazze'de tanık olduğumuz şey rastlantısal değil, sistematiktir. Adını koyalım, bu bir soykırımdır." açıklamasını yaptı.İsrail medyası, Tel Aviv yönetiminin Yunanistan'daki İsrail büyükelçiliği personelini İsrail karşıtı protestolar nedeniyle tahliye ettiğini yazdı.İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Başbakan Binyamin Netanyahu arasında Gazze Şeridi'ne saldırılar ve bölgenin tamamının işgal edilmesi planlarının ele alındığı toplantı esnasında sert tartışma yaşandığı bildirildi.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 19 bine yakın eğitimci ile öğrenicinin hayatını kaybettiği bildirildi.Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenleyerek Filistinlileri yaraladı.

İsrailli esir Nimrod Cohen'in babası Yahuda Cohen, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e çağrıda bulunarak, ordunun Gazze'den çekilmesini ve hükümet ile parlamento binalarının kuşatılmasını talep etti.Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de insani çalışmalarını mümkün kılabilmek için taraflar arasında anlaşma çağrısında bulunarak, Gazze Şeridi genelinde acil ihtiyaç sahibi sivillere hayat kurtarıcı yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını artırmaya hazır olduğunu bildirdi.İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, Gazze Şeridi'nin tamamının işgaline karar verdiği aktarılan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sert bir dille eleştirerek "ülkeyi felakete sürüklediğini" söyledi.Birleşmiş Milletler (BM), "İsrail'in askeri operasyonlarını Gazze Şeridi'nin tamamına yayma ihtimali son derece endişe vericidir ve milyonlarca Filistinli için felaket sonuçları olur." uyarısında bulundu.ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Gazze'nin tamamını işgal etmek" dahil yeni saldırı planları hazırladığı yönündeki haberler karşısında yorum yapmamayı tercih etti.Avusturya'nın başkenti Viyana'da toplanan yüzlerce Filistin destekçisi, parlamento binası önünde toplanarak İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı protesto etti.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde İsrail askerlerini taşıyan zırhlı aracı hedef aldıklarını duyurdu.Filistinli çocuk Tamer Şuhaybir, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'ndeki Aksa Şehitleri Hastanesinde, yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti.Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, açlığın Gazze Şeridi'nde yeni "öldürme aracı" olduğunu belirterek, insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılması çağrısını tekrarladı.irleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'nin "tamamını işgal etme" ihtimaline dair, İsrail'in işgale ilişkin Uluslararası Adalet Divanının (UAD) tedbir kararına uyması ve daha fazla işgalden kaçınması gerektiğini bildirdi.İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze Şeridi'ne saldırıların devamına ilişkin seçenekleri Başbakan Binyamin Netanyahu'ya sunduğu bildirildi.İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze Şeridi'ni "tamamen işgal" etmekten başka seçenekleri kalmadığını iddia etti.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiğinin aktarılması üzerine, bunun "ciddi bir hata" olabileceğini söyledi.İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda,19'u insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 39 Filistinli hayatını kaybetti.