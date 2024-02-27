İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2024 Salı / 18 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,1034
  • EURO
    33,8
  • ALTIN
    2031.34
  • BIST100
    9334.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Gazze'de açlık soykırımı! Kızılhaç duyurdu: Nüfusun yüzde 80'i gıdaya muhtaç
Dünya

Gazze'de açlık soykırımı! Kızılhaç duyurdu: Nüfusun yüzde 80'i gıdaya muhtaç

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze'de yaşanan gıda kriziyle birlikte açlığın her geçen gün daha da arttığını duyurdu. Kızılhaç Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Gazze'deki nüfusun neredeyse yüzde 80'inin acil gıdaya ihtiyacı olduğunu belirtti.

AA27 Şubat 2024 Salı 00:45 - Güncelleme:
Gazze'de açlık soykırımı! Kızılhaç duyurdu: Nüfusun yüzde 80'i gıdaya muhtaç
ABONE OL

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Gazze'de ciddi bir gıda güvensizliğinin yaşandığını ve bölgedeki açlık riskinin her geçen gün arttığını bildirdi.

Chapagain, X sosyal medya platformundan, Gazze'deki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

"NÜFUSUN YÜZDE 80'i HALİHAZIRDA ACİL VEYA YIKICI AKUT GIDA GÜVENSİZLİĞİYLE KARŞI KARŞIYA"

"Gazze'de ciddi bir gıda güvensizliği yaşanıyor." ifadesini kullanan Chapagain, nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin halihazırda acil veya yıkıcı akut gıda güvensizliği koşullarıyla karşı karşıya olması nedeniyle açlık riskinin her geçen gün arttığını vurguladı.

Chapagain, Filistin Kızılayının raporlarına atıfta bulunarak, barınma merkezlerindeki 1 milyondan fazla çocuk ve yaşlının dehidrasyon, sindirim, solunum ve cilt hastalıklarının yanı sıra anemi riskiyle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Gazze'deki insanların her gün bu acı gerçekle yüzleştiğine işaret eden Chapagain, hayati önem taşıyan insani yardımların dağıtımını kolaylaştırmak için güvenli ve engelsiz insani erişim çağrısını yineledi.

  • gazze
  • açlık
  • gıda
  • kızılhaç
  • soykırım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.