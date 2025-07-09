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Dünya

Gazze'de ambulans şoförünün araç kullanırken kalp masajı yaptığı minik Meryem hayatını kaybetti

Gazze Şeridi'nde bir ambulans şoförü olan Filistin Sivil Savunma ekiplerinden İzzeddin Ebu Subha'nın hızla aracı sürdüğü sırada kalp masajı yaptığı 2 yaşındaki Meryem Ma'ruf hayatını kaybetti.

IHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 23:47 - Güncelleme:
Gazze'de ambulans şoförünün araç kullanırken kalp masajı yaptığı minik Meryem hayatını kaybetti
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İsrail'in yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde acı görüntüler gelmeye devam ediyor. Bölgede İsrail saldırılarında yaralananları ambulansla hastaneye götüren Filistin Sivil Savunma ekiplerinden İzzeddin Ebu Subha'nın hızla giderken kucağındaki çocuğa kalp masajı yaptığı görüntüler yürek yaktı. Yetkililer, 2 yaşındaki Meryem Ma'ruf 'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynaklar, bombardımanın Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus'un batısındaki El-Mawasi bölgesinde zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığını belirtti.

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