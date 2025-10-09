Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı

Mısır basını, Gazze ateşkes anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

İSRAİL BAŞBAKANLIK OFİSİ: GAZZE'DE ATEŞKES HÜKÜMETİN ONAYINDAN SONRA DEVREYE GİRECEK

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesi için hükümet tarafından onaylanması bekleniyor. Daha önce kabine toplantısının 17.00'da yapılacağı bildirilse de İsrailli bakanlara, bugün saat 18.00'da "esirlerin serbest bırakılması taslağı" gündemiyle oturum çağrısı yapıldığı aktarıldı. Kabinenin anlaşmayı onaylamasının ardından mutabakata varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği belirtildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Filistinli yetkili makamlardan, net ve teyit edilmiş bir açıklama gelmeden, halkın bulundukları yerlerden hareket etmemesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, kuzeyden güneye veya tam tersi yönde resmi güvenlik talimatları açıklanmadan hareket etmeme çağrısında bulunuldu. Bu uyarının, olası ihlaller, saldırılar ya da İsrail işgal güçlerinin ateşkes yürürlüğe girmek üzereyken gerçekleştirebileceği eylemlere karşı önlem amacı taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, Filistinlilerin korunmasının ulusal bir öncelik ve ortak bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

İşte dakika dakika yaşananlar:

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, bölge sakinlerine ateşkes yürürlüğe girmeden önce yaşanabilecek olası gelişmelere karşı azami dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşması sonrası İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Başta Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, ateşkes koşullarına uyulması olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kuruluncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Tarafların üzerinde mutabakata vardığı Gazze'de ateşkes anlaşmasının, İsrail hükümeti tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

12:43 Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: "Gazze'de ateşkes anlaşması sağlandı ve Trump'ın önerdiği barış planına uygun olarak 2 yıllık acı dolu savaş sona erdi"

12:39 srail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 11 artarak 67 bin 194'e yükseldi.