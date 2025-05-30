ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği Elon Musk'a veda töreninde Gazze'de ateşkes ve İran'la müzakere sürecini değerlendirdi.

Trump, İsrail'in onayladığı ve Hamas'ın cevabının beklendiği belirtilen ateşkes anlaşmasında son durumun ne olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtladı.

ABD Başkanı, "Gazze konusunda bir anlaşmaya çok yaklaştılar. Bunun sonucunu bugün içinde ya da yarın size bildireceğiz. Bunun için bir şansımız var." ifadelerini kullandı.

HAMAS, WİTKOFF'UN ATEŞKES ÖNERİSİNİ FİLİSTİNLİ GRUPLARLA İSTİŞARE EDİYOR

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un sunduğu ateşkes önerisi hakkında Filistinli direniş gruplarıyla istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Hamas dün, ABD tarafından hazırlanan, İsrail'in de destek ve onay verdiği ateşkes önerisini teslim aldığını duyurmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada, "Arabulucular kanalıyla Witkoff'tan teslim aldığımız öneri hakkında Filistinli direniş gruplarıyla istişarelerde bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın brifinginde, "Özel Temsilci Steve Witkoff ve Başkan'ın (Donald Trump), Hamas'a, İsrail'in de destekleyip onayladığı bir ateşkes önerisini sunduğunu teyit edebilirim. Bu öneri Hamas'a gönderilmeden önce İsrail tarafından onaylandı. Bu konudaki görüşmelerin devam ettiğini de teyit edebilirim." demişti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu önerinin, Hareket'in ilgili birimlerince "sorumluluk bilinciyle" incelendiği belirtilmiş ve verilecek cevabın, "Gazze'deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" ifade edilmişti.