Gazze'de ateşkes için önemli iddia

Devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail'in sunduğu teklifin Gazze'de Hamas'ın esir tuttuğu bazı İsraillilerin serbest bırakılması karşılığında kısıtlı bir ateşkesi içerdiği belirtildi.

Ateşkes önerisinin İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini kapsamadığı aktarıldı.

Netanyahu'nun, Mısırlı yetkililerle söz konusu ateşkes önerisini görüşmek üzere İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'ı Kahire'ye gönderdiği kaydedildi.

İsrail'in Walla haber sitesinin haberinde de Şin-Bet Başkanı Bar'ın dünkü kabine toplantısında, Mısır İstihbarat Teşkilatı Hasan Mahmud Reşad'dan ateşkes görüşmelerinin yeniden başlatılmasına ilişkin aldığı öneriyi sunduğu paylaşıldı.

Bar'ın dün Reşad ile Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldiği ifade edildi.

Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Reşad'ın, Ronen Bar'a "Hamas ile ateşkes müzakerelerini daha büyük bir anlaşmaya taşıyacak" küçük bir anlaşmanın ana hatlarını sunduğu aktarıldı.

Söz konusu anlaşmanın, birkaç günlük ateşkes uygulanması karşılığında Gazze'de tutulan bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını içerdiği belirtildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde ise kabinenin konuyla ilgili daha ayrıntılı ve derin bir strateji oluşturması için İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'i görevlendirdiği kaydedildi.

Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest kalması için çalışmaların Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatını kaybetmesinin ardından hız kazandığı ifade edildi.

Yeni öneriye ilişkin, henüz Mısır, Katar ve Hamas'tan bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası için İsrail ile Hamas arasında, Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuğunda dolaylı müzakereler aylardır sürüyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik saldırıları sürdürme ve Gazze'den çekilmeme ısrarı ateşkes müzakerelerini sekteye uğratıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.